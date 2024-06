Het was even chaos! Sergio Pérez verloor controle over de RB20 en raakte met de achterkant van zijn auto de muur. Dit betekende einde race voor de Mexicaan. Nog geen ronde later had ook Carlos Sainz moeite om zijn Ferrari op de baan te houden, hij spinde en raakte daarbij Alexander Albon. Beide coureurs konden niet verder. Bekijk hier de momenten tijdens de GP van Canada nog eens terug.

