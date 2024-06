Een momentje van Max Verstappen tijdens de GP van Canada. Hij schiet rechtdoor waardoor Lando Norris kon aansluiten. Een aantal ronden later was het George Russell die van de baan schoot, waardoor Verstappen hem gemakkelijk voorbij ging. Bekijk hier video’s van beide momenten tijdens de GP van Canada.

Verstappen schiet rechtdoor

Verstappen voorbij aan Russell

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).