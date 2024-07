Logan Sargeant is al enige tijd de hekkensluiter in de Formule 1. De Amerikaanse coureur zit in zijn tweede seizoen met Williams, maar lijkt nog niet veel verbeterd ten opzichte van vorig jaar. In 2023 scoorde hij welgeteld één WK-punt, in 2024 laat een finish in de top tien nog op zich wachten. Teambaas James Vowles verwacht meer van de 23-jarige coureur en zal binnenkort ‘grenzen moeten stellen’.

Terwijl Alex Albon al een meerjarig contract heeft getekend met de Britse renstal, is de toekomst van Logan Sargeant nog onzeker. De Amerikaan stelde teleur in de eerste seizoenshelft en zit derhalve op de schopstoel. James Vowles maakt er geen geheim van dat hij er ‘alles aan doet’ om Carlos Sainz naar Williams te halen. Buiten de begeerlijke Spanjaard zijn er nog genoeg andere kandidaten voor het tweede stoeltje. Valtteri Bottas zou terug kunnen keren naar Grove, maar Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli is ook een optie.

‘Grenzen stellen’

Volgens Vowles heeft Sargeant ‘altijd de kans gekregen om zijn stoeltje te behouden’, al is de kans dat Williams nu nog verdergaat met de Amerikaan behoorlijk klein. “Ik heb prestaties nodig die op het niveau van Alex (Albon, red.) liggen”, zei de teambaas in aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië. “We moeten een keer grenzen stellen. Voor 2025, maar misschien ook al voor dit jaar.” Komt er dan binnenkort al een rijderswissel bij de Britten?

Vowles steekt de hand ook in eigen boezem en geeft toe dat Sargeant niet altijd het beste materiaal heeft gehaald. “Er zijn verschillende races geweest waarin we hem niet de juiste uitrusting hebben gegeven”, gaf hij toe. Tijdens de GP van Australië had de Amerikaanse coureur helemaal geen uitrusting; hij moest zijn FW46 afstaan aan Albon, nadat deze zijn eigen auto had afgeschreven in VT1. “Maar dat is de laatste paar races niet het geval geweest”, vervolgde Vowles. “Sargeant wil presteren en ik wil hem elke kans geven die hij kan krijgen. Daarna kunnen we beoordelen wat hij waard is.”

