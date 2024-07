Waar Toto Wolff een aantal weken geleden nog zei dat Carlos Sainz geen optie is om Lewis Hamilton te vervangen, is de Spanjaard nu weer in trek bij Mercedes. De Oostenrijker komt terug op zijn uitspraken en verzekert de journalisten in Silverstone dat Sainz een ‘veilige keuze’ is. Sainz houdt ondertussen de boot af als het om een nieuw contract gaat. Houdt Mercedes hem aan het lijntje?

Carlos Sainz valt ondertussen in herhaling; elk raceweekend is het hetzelfde liedje, de Spanjaard laat het ‘zo snel mogelijk’ weten als er transferupdates zijn. Doordat Hamilton in 2025 naar Ferrari komt, moet hij op zoek naar een nieuwe werkgever. De andere coureurs – die allemaal afhankelijk zijn van de keuze van de drievoudig Grand Prix-winnaar – beginnen ongeduldig te worden. Toto Wolff heeft inmiddels toegegeven dat Sainz tóch een optie is voor Mercedes, maar dat hij wel ‘lang zal moeten wachten’.

De lange termijn

Het Spaanse Mundo Deportivo vroeg Wolff onlangs naar de toekomstige line-up bij Mercedes – gaan ze in Brackley daadwerkelijk voor een jong talent als Andrea Kimi Antonelli, of liggen er nog kansen voor Sainz? “Ik denk dat we de groep met opties hebben verkleind”, reageerde hij. “We willen een beslissing nemen waar Mercedes de komende vijf à zes jaar nog profijt van heeft.”

“Kimi (Antonelli, red.) en George (Russell, red.) zijn al sinds jaar en dag onze juniorcoureurs en ik zou graag trouw willen blijven aan dat programma”, vervolgde hij. “Dat gezegd hebbende, Sainz brengt een zekere waarde, vooral in een krap kampioenschap”, gaf Wolff toe. “Hij is een veilige keuze. Daarom wil ik ook de tijd nemen voor de beslissing en alle opties zo lang mogelijk openhouden. Ik heb Carlos ook verteld, ‘ik weet niet zeker of je zo lang kunt wachten als ik zou willen dat je wacht.'” Is Mercedes dan de reden dat hij nog steeds geen nieuw contract heeft getekend?

Wolff onthulde dat de Spanjaard nog wel een optie is voor 2025, maar dat deze eerst zal moeten beslissen wat hij met de aanbiedingen van de andere teams gaat doen. Alpine, Williams én Sauber staan immers allemaal in de rij om hem vast te leggen. Toch verbleken zij naast Mercedes, dat tijdens de Grand Prix van Oostenrijk nog naar de bovenste trede van het podium klom.

