Voordat Max Verstappen en consorten aftrapten tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna, was oud-wereldkampioen Sebastian Vettel op het asfalt te vinden. De Duitser reed een aantal ererondjes in de McLaren MP4/8, de laatste auto waar Ayrton Senna een race mee wist te winnen. Onder leiding van Vettel stond het hele weekend in het teken van Senna, die 30 jaar geleden om het leven kwam op Imola.

Sebastian Vettel reed een aantal demonstratierondjes in de McLaren-bolide van 1993. De MP4/8 behoort tot de Duitsers persoonlijke collectie en was de laatste auto waarmee de Braziliaanse legende als eerste over de streep kwam. Voor het optreden op Imola had Vettel deze voorzien van de nodige Senna-stickers. Zelf droeg hij een knalgeel pak en een helm geïnspireerd door de ontwerpen van Senna en Ratzenberger. Laatstgenoemde kwam 30 jaar geleden ook om het leven op het Italiaanse circuit.

Senna gebruikte de MP4/8 in zijn zesde en tevens laatste seizoen met McLaren – de coureur klom toen vijf keer naar de bovenste treden van het podium. In 1994 koos de Braziliaan voor een nieuwe samenwerking met Williams, alvorens hij verongelukte tijdens de Grand Prix op Imola. Vettel eerde de coureur op gepaste wijze met wat snelle rondjes in de McLaren. Bekijk de beelden hieronder.

