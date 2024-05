De Grand Prix van Emilia-Romagna heeft zondag een bloedstollende ontknoping gekregen. Max Verstappen en Lando Norris zorgen voor een sensationele slotfase, waarbij de drievoudig wereldkampioen van Red Bull nipt aan het langste eind trekt. Maar vraag niet hoe. Op de streep bedraagt de marge slechts 0,725 seconden.

Achter Verstappen en Norris neemt Ferrari-coureur Charles Leclerc de overige podiumplaats voor zijn rekening, zij het op gepaste afstand. Het is de eerste podiumplaats voor Ferrari in Imola sinds 2006.

De conclusie die na de race resteert is vooral dat Verstappen en Red Bull dit seizoen nog vol aan de bak zullen moeten om McLaren achter zich te houden. De aangekondigde aanval is weliswaar afgeslagen, maar het gat is (nagenoeg) gedicht.

Cruciaal op het circuit van Imola is per definitie de start, aangezien inhalen doorgaans lastig is. Max Verstappen weet McLaren-coureur Lando Norris naast zich op de eerste startrij. Zowel Verstappen als de winnaar van de vorige race in Miami kent na het doven van de lichten een goede start. Beiden zijn goed weg, waarbij Verstappen zijn leidende positie behoudt en zonder brokken door de eerste bochten komt. Daarmee is de race in Imola vaak al half gewonnen. Maar dit keer niet, zo zou later blijken.

Halverwege solide marge op Norris

Met de snelheid van de RB20 wel goed te zitten. Ondanks de moeizame vrije trainingen op vrijdag en zaterdag is Verstappen gedurende de eerste helft van de race op zijn mediums per rondje een paar tienden sneller dan Norris. Het resulteert na twintig laps al in een solide marge van ruim zes seconden op de Brit.

Even later ontvangt Verstappen wel de zwart-witte vlag van de wedstrijdleiding. Het betreft een officiële waarschuwing na het drie keer overschrijden van de track limits in de bochten, 6, 17 en 18. Het betekent dat Verstappen op zijn tellen moet passen om een tijdstraf te voorkomen. Met name in de adembenemende slotfase voelt dat als een extra handicap.

Na de eerste serie pitstops lijkt er voor Verstappen nog niets aan de hand. Hij rijdt ogenschijnlijk gedoseerd naar de finish, met Norris lange tijd op een veilige marge. In de slotfase keren de kansen echter. Verstappen worstelt nadrukkelijk met zijn achterbanden en Norris komt rondje, voor rondje dichterbij. Wat volgt is een adembenemende slotfase.

Race had geen ronde langer moeten duren

Met nog drie ronden te gaan is de marge geslonken tot 1,4 seconden. Beide coureurs nemen alle risico’s, hetgeen zorgt voor een adembenemend schouwspel in een race, die lange tijd niet spannend leek te worden. Bij het ingaan van de laatste ronde is de marge voor het eerst sinds de start onder de seconde. Uiteindelijk redt Verstappen het nipt. Hij wordt als winnaar afgevlagd. Voor de vijfde keer dit seizoen, maar voor het eerst in de wetenschap dat de race geen rondje langer had moeten duren.

Ook interessant zijn de schermutselingen achter de top-twee, met een boeiend strategisch gevecht tussen de beide Ferrari’s (Charles Leclerc en Carlos Sainz) en de McLaren van Oscar Piastri. De Australiër had zaterdag de tweede tijd gereden in de kwalificatie, achter Verstappen. Na de sessie werd hij echter drie plaatsen teruggezet op de grid vanwege het hinderen van Kevin Magnussen in Q1 van de kwalificatie. Het betekende een dure straf. Piastri worstelt onderweg met de Ferrari’s. Uiteindelijk wordt hij als vierde afgevlagd, net naast het podium.

Mercedes in niemandsland

Achter Verstappen, de McLarens en de Ferrari’s rijden George Russell en Lewis Hamilton in niemandsland. Hamilton eindigt als zesde, Russell als zevende.

Verder naar achteren beleeft Verstappens teamgenoot Sergio Pérez een moeizame middag. De Mexicaan sneuvelde zaterdag in Q2 van de kwalificatie en begint als elfde aan de race in Imola, op harde banden. Toch levert de afwijkende strategie (de top-tien start op zachte banden) hem uiteindelijk maar weinig op. Hij eindigt teleurstellend als achtste.

In de WK-stand leidt Max Verstappen soeverein met 161 punten, voor respectievelijk Leclerc (113), Pérez (107) en Norris (101). De volgende F1-race is de Grand Prix van Monaco op zondag 26 mei.

