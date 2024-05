Viaplay reporter Chiel van Koldenhoven dacht Max Verstappen nog even te kunnen interviewen alvorens deze in zijn RB20 stapte. De drievoudig wereldkampioen startte vanmiddag vanaf P1 in Imola, maar nam uiteraard de tijd om het Nederlandse publiek nog even van commentaar te voorzien. De beveiliging dacht daar anders over en duwde Van Koldenhoven hardhandig van de grid.

Bij de aanvang van de Grand Prix van Emilia-Romagna was het uiteraard vrij druk op het circuit. Met de Viaplay-microfoon onder zijn neus baande Max Verstappen zich een weg naar de start. Voor Chiel van Koldenhoven en de Nederlandse kijkers had de Red Bull-coureur nog wel een woordje klaar. Het interview was echter van korte duur: toen de twee de baan opliepen, werd het Viaplay-personeel opgevangen door de beveiliging.

Sky Sports maakte dankbaar gebruik van deze kans om de kampioenschapsleider op te vangen. Terwijl Verstappen de mannen van Viaplay vaarwel zwaaide, wist de microfoon van Rachel Brookes hem gelijk te vinden. “Ik ben bang dat je een grid-sticker moet hebben”, lachte ze. Dat blijkt niet het geval, zo verduidelijkt Van Koldenhoven. Hij heeft een permanente pas met zogenaamde grid access. Er was echter een ander obstakel. “Er is een lijntje waar je niet overheen mag. Maar ik was in gesprek met Verstappen en had die niet gezien”, verduidelijkt de Viaplay-verslaggever. “Ik maak me er verder niet druk of boos om”, aldus Van Koldenhoven. “Die man doet ook gewoon zijn werk.”

Sky Sports, dat veel meer geld betaalt voor de tv-rechten, heeft geen beperkingen wat het lijntje op de grid betreft.

Bekijk de beelden hieronder.

Viaplay reporter Chiel van Koldenhoven wordt van de grid afgeduwd

