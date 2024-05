Rinus van Kalmthout kan vandaag nog pole position veroveren voor de legendarische Indy 500, ondanks een harde crash zaterdag bij de kwalificatie.

De 23-jarige coureur uit Hoofddorp, die in de Verenigde Staten rijdt onder de naam Rinus VeeKay, verloor al bij het begin van de kwalificatie de controle over zijn wagen. Hij belandde op hoge snelheid in de muur. Zie hieronder de beelden van de crash.

Het team van Ed Carpenter Racing, waarvoor hij al sinds 2020 actief is in de IndyCar Series, slaagde erin de bolide in korte tijd weer rijklaar te maken. In het vervolg van de sessie lukt het Van Kalmthout alsnog om zich in de top-twaalf te rijden.

Vandaag krijgt hij daardoor de kans om voor pole position te gaan. De Indy 500 staat volgende week zondag op het programma.



