Indycar-coureur Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout liet afgelopen weekend in Toronto opnieuw een goede indruk achter. In een chaotische race hield hij zijn hoofd koel: hij eindigde als achtste na vanaf P22 te zijn gestart.

Met zijn prestatie zet Van Kalmthout zijn reeks top-10 noteringen voort. Een week eerder eindigde hij in Iowa in twee races als vijfde en negende. Structureel meedoen om zeges zit er dit seizoen niet in voor de coureur van Ed Carpenter Racing. Hij kent veel sportieve en mechanische pech, maar blinkt geregeld uit door het maximale uit de wedstrijden te halen.

In Toronto was dat opnieuw het geval: de achtste plek was een mooie bekroning voor een inhaalrace. Van Kalmthout liet zich niet van de wijs brengen nadat meerdere coureurs bij een crash betrokken waren (zie video hieronder). Ook schade aan zijn voorvleugel, en daarmee het terugvallen naar P12, deerde hem niet. ‘Veekay’ baande zich een weg naar voren en eindigde opnieuw in de top-10.

Colton Herta schreef de wedstrijd in Toronto uiteindelijk op zijn naam. Kampioenschapsleider Alex Palou eindigde als vierde in de Canadese stad. Net als in de Formule 1 hebben de Indycar-coureurs nu enkele weken rust. De volgende race is op 17 augustus, in Madison.

Video: chaos in Indycar