Rinus ‘Veekay’ Van Kalmthout blijft indruk maken in de IndyCar Series. De 23-jarige Nederlander, uitkomend voor Dale Coyne Racing, finishte zondagnacht als negende in de race op de Mid-Ohio Sports Car Course, nadat hij vanaf de 26ste plaats moest vertrekken. Daarmee was hij de coureur die de meeste posities wist goed te maken: +17. Dat leverde hem de Jostens Biggest Mover Award op.

Van Kalmthout kende een lastig begin van het weekend door een fout in de kwalificatie, waardoor hij als voorlaatste moest starten. Toch liet hij zich niet ontmoedigen. “Uiteraard ben ik ontzettend tevreden”, bekende hij na afloop. “Om heel eerlijk te zijn had ik dit vanaf startplaats 26 ook niet helemaal verwacht. De uitvoering was nagenoeg perfect.”

De Nederlander reed aanvallend, maar uiterst gecontroleerd. Tijdens de openingsronde stuurde hij behendig langs incidenten, en met een gewaagde tweestopper wist hij zich vooraan te nestelen. “Van tevoren had ik niet verwacht dat het mogelijk zou zijn in deze lange race een tweestopper te laten slagen, maar het is ons toch maar mooi gelukt.”

Het is de derde race op rij waarin Van Kalmthout in de top-10 eindigt. Voor Dale Coyne Racing is dat de eerste keer sinds 2020. De Nederlander kijkt al vooruit naar het volgende raceweekend: een dubbelnummer op de Iowa Speedway. “Als onze auto daar net zo goed werkt als op Gateway vorig jaar, dan kan het een heel mooi weekend worden.”

De race in Lexington werd gewonnen door Scott Dixon.