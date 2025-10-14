Met de bekendmaking van de overstap naar Juncos Hollinger Racing staat Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout voor zijn zevende seizoen in de IndyCar-klasse, waarin hij tot nu toe fraaie cijfers kan overleggen.

Sinds de nu 25-jarige Nederlander in 2020 debuteerde in de IndyCar heeft ‘VeeKay’ al 97 optredens achter zijn naam staan. Dit betekent dat hij in de derde race van 2026, op de straten van Arlington in Texas, voor de 100ste keer aan de start van een IndyCar-race zal verschijnen.

In zijn 97 starts tot dusverre kwam Van Kalmthout tot twee pole positions, 33 toptienfinishes, en vijf podiumplaatsen inclusief een zege. Bovendien is VeeKay nog steeds de jongste starter vanaf de eerste rij bij de Indianapolis 500 in de 114-jarige geschiedenis van het evenement.

Bij zijn nieuwe team Juncos Hollinger Racing begint Van Kalmthout aan zijn zevende seizoen in de IndyCar. Eerder reed hij ook al voor de formaties Ed Carpenter Racing en Dale Coyne Racing. In de opstapklassen, zoals het toenmalige IndyLights reed de coureur uit Hoofddorp overigens al eens eerder twee seizoen voor de Argentijns-Amerikanaanse renstal waar hij in 2026 voor uitkomt.

Zijn eerste race met Juncos Hollinger Racing is op zondag 1 maart 2026. Dan start het nieuwe seizoen in de IndyCar traditiegetrouw met een race in de straten van St. Petersburg, Florida.

