Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout keerde voor het huidige IndyCar-seizoen terug naar Juncos Hollinger Racing, het team waarmee hij in de opstapklassen zijn naam vestigde. In de topklasse ziet de Hoofddorper veel potentie in de renstal uit Indiana. In aanloop naar de 110e editie van de Indy 500 vertelt hij tegenover Formule1.nl over zijn rol binnen het team en hoe hij wil bijdragen aan toekomstig succes.

Na een lange periode bij Ed Carpenter Racing maakte Van Kalmthout vorig jaar de overstap naar Dale Coyne Racing. Die samenwerking bleef beperkt tot één seizoen; voor het huidige jaar koos hij voor Juncos Hollinger, het team waarmee hij eerder vicekampioen werd in de voorloper van Indy NXT. “Toen ik vorig jaar mijn opties naast elkaar legde, was Juncos Hollinger simpelweg de beste keuze”, vertelt ‘VeeKay’. “Het is tenslotte een team waarmee ik in het verleden al succes heb geboekt. Door de jaren heen is het natuurlijk sterk veranderd, maar de basis is nog altijd heel sterk. Vorig jaar beschikte het team misschien niet over de sterkste rijders, maar ik had meteen een goed gevoel.”

“Ik kan hier echt een leidersrol vervullen”, licht hij toe. “Ik heb in principe dezelfde vrijheid als bij Dale Coyne, maar veel meer inspraak dan bijvoorbeeld bij Ed Carpenter. Binnen dit team is er enorm veel ruimte voor ontwikkeling en krijg ik de kans om met mijn feedback echt het verschil te maken.” Volgens ‘VeeKay’ wordt er dan ook gebouwd aan iets moois voor de lange termijn, zeker gezien de positieve stappen die de renstal recent heeft gezet. “We zijn al behoorlijk ver gekomen met het team. We hebben veel geleerd, maar ook een aantal zwakke schakels blootgelegd waar we aan moeten werken.”

IJkpunt

De aankomende Indy 500 is volgens ‘VeeKay’ een belangrijke graadmeter voor de huidige staat van het team. “Ik zie dit altijd als het halverwege punt van het seizoen”, vertelt hij. “Het is echt een keerpunt. De afgelopen tijd zijn er kleine dingen geweest die ons hebben afgeremd en ons van betere resultaten hebben afgehouden. Maar ik weet waar we aan moeten werken. Over de pitstops hoeven we ons bijvoorbeeld geen zorgen te maken; die zijn razendsnel. Het draait vooral om de uitvoering van een raceweekend als geheel.”

LEES OOK: Tijdschema GP Canada: Zo laat beginnen de sessies

“Het is mijn taak om daarin zo goed mogelijke feedback te geven”, vervolgt hij. “Ik moet mijn bevindingen zó duidelijk kunnen overbrengen dat het team mij blindelings vertrouwt – nog meer dan de computersimulaties.” Die feedback wierp in aanloop naar de Indy 500 inmiddels zijn vruchten af, merkt ‘VeeKay’ op. “We zijn echt ver gekomen. De auto begon niet bijzonder sterk, maar we hebben hem in een heel goed werkvenster gekregen. Simulaties kunnen van alles zeggen, maar uiteindelijk draait het erom dat je als coureur vertrouwen hebt in de auto; hij moet goed aanvoelen onder je kont”, lacht hij. “Het is ons nu gelukt om zo’n auto te bouwen.”

Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout in actie namens Juncos Hollinger Racing (ANP)

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.