IndyCar-kampioen en Indy 500-winnaar Alex Palou gelooft dat Max Verstappen kan uitgroeien tot de allerbeste coureur ooit. De Spanjaard beschouwde de legendarische Michael Schumacher lange tijd als de grootste rijder aller tijden, maar voorspelt dat de Nederlander in de toekomst nieuwe hoogten zal bereiken. Volgens Palou zullen we de inmiddels 28-jarige Verstappen over tien jaar beschouwen als de beste ooit.

Max Verstappen greep dit jaar na een verbluffende inhaalslag nipt naast zijn vijfde wereldtitel op rij. Uiteindelijk moest hij met slechts twee WK-punten verschil zijn meerdere erkennen in Lando Norris. Desondanks drukte de Nederlander opnieuw een stevige stempel op het Formule 1-seizoen. Hij won de meeste races en geldt volgens vrijwel alle kenners nog altijd als de beste coureur van het veld. Zelf sprak Verstappen na afloop van zijn ‘sterkste seizoen ooit’ in de koningsklasse.

In de IndyCar trok Alex Palou ondertussen wél aan het langste eind; hij veroverde in 2025 zijn vierde titel in de Amerikaanse raceklasse. Toch blijft de Chip Ganassi Racing-coureur vol ontzag spreken over Verstappen. In gesprek met Marca werd hij gevraagd naar de allergrootste rijders uit de autosportgeschiedenis. Palou wees daarbij direct naar Verstappen en voorspelde dat de Nederlander over tien jaar tot de absolute top gerekend zal worden.

LEES OOK: Interview Max Verstappen over zijn sportieve wederopstanding: ‘Een prachtige reis’

“Het is een erg moeilijke vergelijking”, aldus Palou. “Voor mij, gebaseerd op mijn jeugdherinneringen, is Michael Schumacher de allerbeste. Misschien romantiseer ik dat beeld, of misschien was hij echt zó goed. Destijds begreep ik minder van auto’s dan nu, waardoor ik er nu mogelijk anders naar zou kijken. Ik kan hem ook niet goed vergelijken met coureurs uit andere tijdperken, zoals Ayrton Senna. Die heb ik nooit zien rijden, al heb ik wel over hem gelezen en documentaires bekeken. Maar onder de huidige coureurs zou Max (Verstappen, red.) zomaar de beste aller tijden kunnen worden”, besloot hij. “Als we hem nog tien jaar de tijd geven, zullen we waarschijnlijk zeggen dat Max de beste ooit is.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)