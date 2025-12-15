Max Verstappen haalt veel voldoening uit de positieve kentering die hij en het team van Red Bull Racing afgelopen seizoen teweeg hebben gebracht. Na een moeizame eerste seizoenshelft bleef Verstappen door de sportieve wederopstanding tot en met de laatste race meedoen in de strijd om de wereldtitel. “Dat we de boel dit seizoen hebben weten om te draaien, geeft natuurlijk wel voldoening en kun je in die zin beschouwen als een prachtige reis”, zo zegt hij tegen FORMULE 1 Magazine.

– Het is voor jou natuurlijk een heel uitdagend seizoen geweest. Was dat op zichzelf ook leuk en misschien zelfs wel leuker dan bijvoorbeeld 2023, toen je 19 van de 22 races won?

“Nee, totaal niet. 2023 was veel leuker. Veel beter. Er waren dit seizoen veel races die waardeloos waren. Maar dit soort golfbewegingen hoort erbij in de Formule 1, dat weet je. Dat we de boel dit seizoen hebben weten om te draaien, geeft aan de ene kant natuurlijk wel voldoening en kun je in die zin misschien beschouwen als een prachtige reis. Aan de andere kant heeft het ook veel frustrerende momenten opgeleverd. Dus nee, geef mij 2023 maar.”

‘Honger is en blijft er altijd’

– Geeft dit afgelopen seizoen je op een bepaalde manier toch niet meer voldoening?

“Weet je, het gaat me niet om de voldoening. Ik weet dat ik het kan. Dat heb ik al laten zien. Het is ook niet zo dat het dit jaar meer uit mijn tenen moest komen of uit de tenen van het team dan in 2023 bijvoorbeeld. Dat is echt een misverstand. Toen ik 19 van de 22 wedstrijden won heb namelijk ook altijd alles gegeven. Iedereen dacht dat het heel makkelijk was, omdat het er misschien makkelijk uitzag. Maar het zag er zo makkelijk uit, omdat ik altijd alles gaf en probeerde het maximale eruit te halen. Zoals ik dat dit seizoen ook heb geprobeerd. Alleen tja, de auto was dit seizoen gewoon minder. Maar de intensiteit van mij persoonlijk is altijd hetzelfde. De honger is en blijft er altijd.”

