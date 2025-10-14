Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout rijdt in 2026 in de IndyCar voor Juncos Hollinger Racing. De 25-jarige Nederlander kwam afgelopen jaar nog uit voor Dale Coyne Racing. Van Kalmthout keert bij Juncos Hollinger Racing terug naar het team waarvoor hij in de opstapklassen al twee jaar reed. “Dit voelt als thuiskomen.”

“Ik ben erg blij om mijn overstap naar Juncos Hollinger Racing aan te kondigen”, vertelt een opgetogen VeeKay vanuit de Verenigde Staten. “Dit is een team dat enorme ambitie kent en een duidelijke toekomststrategie heeft. We willen ons met de beste teams in IndyCar kunnen meten en ik ben ervan overtuigd dat we samen in staat zijn om goed te presteren en succes te behalen.”

Herinneringen

De coureur uit Hoofddorp bewaart goede herinneringen aan de eerdere samenwerking met Juncos Hollinger Racing, een Argentijns-Amerikaans team. “We kennen elkaar al heel wat jaren. Juncos heeft mij een kans gegeven op de Road To Indy-ladder en samen waren we erg succesvol, met dertien zeges en een titel.” Ook werd hij met het team tweede in het Indy Lights-kampioenschap (tegenwoordig IndyNXT), de laatste trede onder de IndyCar.

Lees ook: Teambaas Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout is lovend: Grootse plannen’

Afgelopen jaar kende Van Kalmthout een prima IndyCar-seizoen bij Dale Coyne Racing. De Nederlander zette de bescheiden formatie op de kaart met zeven finishes in de top-tien en hij behaalde zelfs een podiumplek in Toronto (tweede). Toch was al duidelijk dat hij in 2026 niet voor het team zou racen. De eerste race waarin hij voor Juncos Hollinger Racing zal uitkomen is die in St. Petersburg, Florida. Daar begint op zondag 1 maart een nieuwe IndyCar-seizoen.

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.