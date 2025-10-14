Het vastleggen van Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout heeft tot grote euforie geleid bij Dave O’Neill, de teambaas van Juncos Hollinger Racing. “We hebben grootse plannen met ons hele team, zowel op als naast de baan. En het vastleggen van een coureur met de staat van dienst als die van Rinus is een duidelijke stap in die richting.”

O’Neill, bij het Formule 1-team van Haas in het verleden sportief directeur en teammanager, is stellig over de toekomstambities van Juncos Hollinger Racing en Van Kalmthout. “De terugkeer van Rinus voelt als een natuurlijk proces, vanwege het succes dat we in het verleden hebben gevierd. Juncos Hollinger Racing gaat haar vijfde IndyCar-seizoen tegemoet en Rinus heeft zojuist zijn zesde volledige jaar op het hoogste niveau voltooid. Wij geloven heilig in hem: hij brengt de combinatie van pure snelheid, consistentie, gogme en ervaring waar wij naar zochten. Rinus vervult een sleutelrol in onze line-up.”

Lees ook: ‘VeeKay’ in 2026 actief bij Juncos Hollinger in IndyCar

Vorig seizoen bestond het rijdersduo van Juncos Hollinger Racing uit Conor Daly en Sting Ray Robb. Waar Van Kalmthout in het eindklassement veertiende werd, eindigden zij respectievelijk als achttiende en vijfentwintigste. Met de Nederlander aan boord is het team compleet: hij zal vermoedelijk Daly vervangen, aangezien Sting Ray Robb nog een contract voor komend seizoen heeft.

Het IndyCar-seizoen 2026 start op zondag 1 maart traditiegetrouw met een race in de straten van St. Petersburg, Florida.

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.