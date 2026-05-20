Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout staat dit weekend opnieuw aan de start van de Indy 500. De Nederlandse coureur leverde op The Brickyard al meerdere knappe prestaties af, maar hoopt zichzelf dit jaar te overtreffen. ‘VeeKay’ vertrekt zondag vanaf P11; een uitstekende uitgangspositie, zo legt hij uit tegenover Formule1.nl. Bij zijn nieuwe team, Juncos Hollinger Racing, heeft hij bovendien het vertrouwen dat een plek in de top vijf mogelijk is.

Van Kalmthout kwalificeerde zich aanvankelijk als twaalfde, maar schoof door een technische diskwalificatie van een concurrent op naar de elfde startplek. Die klassering ‘biedt vertrouwen’, vertelt hij in aanloop naar de race. “De Indy 500 is natuurlijk een marathon, geen sprint”, legt hij uit. “Desalniettemin is het erg prettig om niet vanuit de achterhoede te hoeven starten; je zit vaak al vóór het gedrang en hoeft minder offensief te rijden. Bovendien laat het zien dat we over het juiste tempo beschikken; er zit gewoon veel snelheid in de auto. Maar deze startpositie zegt natuurlijk nog niet alles”, benadrukt hij. “Vorig jaar startte ik achteraan met Dale Coyne Racing en reed ik op een gegeven moment alsnog naar de zesde plek.”

Plek in de top vijf

De Indy 500 bracht ‘VeeKay’ in het verleden al de nodige successen, al kende hij ook teleurstellingen. “Ik ben zondag pas tevreden als ik alles eruit heb gehaald”, reageert hij desgevraagd. “Voor ons betekent dat een plek in de top vijf of top zes. Er kan natuurlijk van alles gebeuren tijdens de Indy 500, maar ik denk dat dat een haalbaar doel is. Zolang je in de top vijf rijdt, kan het ook nog alle kanten op vallen en kun je ineens vooraan meedoen.” In de huidige IndyCar krijgt de Hoofddorper echter stevige concurrentie. “Het deelnemersveld wordt elk jaar sterker”, geeft hij toe. “Er zijn nauwelijks coureurs die denken dat ze geen kans maken; het niveau ligt ontzettend hoog.”

Los van het sportieve aspect geniet ‘VeeKay’ ook nog altijd van het gigantische spektakel dat de Indy 500 is. Niet voor niets draagt het evenement nog steeds de bijnaam The Greatest Spectacle in Racing. “De parade door de stad is voor mij altijd een hoogtepunt”, vertelt hij. “En als je eenmaal de Speedway binnenloopt voor de race, voel je direct het enthousiasme van al die mensen op de tribunes. De energie van 400.000 toeschouwers – dat voel je bij geen enkele andere race. Natuurlijk heerst er bij iedere wedstrijd spanning; je wilt presteren. Maar tijdens de Indy 500 maken al die fans het echt bijzonder. Overal waar je kijkt, zie je een eindeloze zee van mensen.” Totdat Van Kalmthout zijn vizier dichtklapt – dan verstomt het gejuich. “Als ik eenmaal in de auto zit, kom ik vanzelf in die tunnelvisie”, sluit hij af.

