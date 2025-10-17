Will Buxton maakte vorig jaar een spraakmakende overstap van F1TV naar FOX Sports, de Amerikaanse zendgemachtigde die IndyCar heeft omarmd en groot wil maken. In het rennerskwartier in Austin krijgt de Britse tv-persoonlijkheid geen seconde rust, hij praat uren bij met vrienden, coureurs en bekenden. “Ik ga zo met je op de foto, buddy.”

Een buitenkansje, zo noemt Will Buxton zijn bezoek aan de Amerikaanse Grand Prix in Austin. De Brit behoort sinds dit jaar niet meer tot het Formule 1’s kleurrijke interieur: hij is nu het IndyCar-gezicht van FOX Sports. De overstap is hem, zo vertelt hij hij in de schaduw voor Ferrari’s garage, ‘prima’ bevallen. Buxton was in Amerika vanwege zijn aanwezigheid op F1TV onder de liefhebbers al een grote meneer, zijn populariteit is sinds de transfer alleen maar toegenomen.

Want vergis je niet: Formule 1 mag in de nieuwe wereld eindelijk vaste voet aan de grond hebben gekregen, qua kijkcijfers legt de serie het in Amerika dit jaar (nog) wel af tegen IndyCar. Een gemiddelde Formule 1-race trekt bij sportzender ESPN volgens Buxton gemiddeld 1,1 miljoen kijkers, Indycar 1,3 miljoen.

“Het succes van de Formule 1 met de film met Brad Pitt onlangs en Drive to Survive stimuleert hier de algemene interesse in het open-wiel-racen”, beweert de Brit. “De belangstelling blijft niet beperkt tot alleen Formule 1.”

Buxton vindt het leuk weer onderdeel te zijn van de Formule 1, al is het maar voor vier dagen. Het voelt voor hem als thuiskomen. Hij kan geen tien meter lopen zonder aangesproken te worden. Coureurs stoppen om hem een hand te geven, collega’s vragen hem de hemd van het lijf over zijn werk in IndyCar. En de fans schreeuwen vanaf de eerste etage van de paddockclub nog steeds hartstochtelijk zijn naam.

Populair is hij bij de F1-fans nog steeds, zo blijkt. Tijdens het gesprek komt er een jongen van een jaar of 12 op hem af, op zoek naar een handtekening en foto. “Ik ben even in gesprek. Maar daarna heb ik alle tijd voor je en ga ik met je op de foto, buddy.” Buxton: “Amerikaanse sportfans zijn zo loyaal.” De Brit wil nog wel één ding kwijt aan Nederlandse racefans. “Weten jullie hoe goed Rinus Veekay (Van Kalmthout, red) is? Hij is een van de beste IndyCar-coureurs. Ik vind het geweldig dat hij een nieuw team heeft gevonden. Het is hem gegund: ik heb voor 2026 hoge verwachtingen van hem.”

