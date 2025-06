IndyCar-coureur Alex Palou pakte zondag op Road America de winst, maar Rinus van Kalmthout maakte ook indruk: hij eindigde na een fraaie inhaalrace als tiende. ‘VeeKay’ was gestart vanaf plek 22.

Dat er dit seizoen (opnieuw) geen maat staat op Palou laat de coureur van Chip Ganassi Racing in bijna elke race zien. Op het circuit Road America was dat zondag niet anders. Palou boekte daar al zijn zesde overwinning in negen IndyCar-races dit seizoen.

De tweevoudig kampioen was in zonovergoten omstandigheden iedereen de baas. Op iets meer dan twee seconden achterstand kwam Felix Rosenqvist van Meyer Shank Racing als tweede over de finish, gevolgd door Santino Ferrucci van AJ Foyt.

Iets verderop in het veld maakte, naast Palou, ook Van Kalmthout indruk. De Nederlander baande zich gedurende de race op fraaie wijze een weg naar voren in de bolide van Dale Coyne Racing. Hij startte als 22e, maar wist maar liefst twaalf plekken op te schuiven. Daarmee beloonde hij zichzelf voor een fraaie comeback.

In de strijd om de titel gaat Palou ruim aan de leiding, voor de zondag puntloos gebleven Pato O’Ward. Van Kalmthout staat na zondag op de veertiende plek.

