Mick Schumacher zal in 2026 uitkomen voor Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) in de IndyCar. Dat maakte het team uit Indiana maandag bekend. De 26-jarige zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher keert daarmee terug naar de eenzitters, na twee seizoenen in het World Endurance Championship voor Alpine. Na een periode als Ferrari-junior racete hij tussen 2021 en 2022 in de Formule 1 namens Haas.

Mick Schumacher maakt in 2026 zijn debuut in de IndyCar. Eerder reed hij al enkele proefrondjes met RLL tijdens de post-season tests op Indianapolis. Volgend jaar zal hij voor het eerst ook op ovale banen rijden, waaronder de iconische Indianapolis 500. Het team plant een ovale test om hem optimaal voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Schumacher zal opnieuw racen met startnummer 47, een symbolische knipoog naar zijn vader en familie. Samen met Graham Rahal, zoon van teameigenaar Bobby Rahal, en Louis Foster, de INDYCAR Rookie of the Year van 2025, vormt hij de line-up van RLL.

“Ik ben verheugd vandaag te kunnen bevestigen dat ik volgend jaar met RLL zal uitkomen in de IndyCar”, liet Schumacher weten. “Met zowel een Formule 1- als een endurance-achtergrond, en door de jaren heen in verschillende raceklassen te hebben gereden, beschik ik over inzichten en kennis die zeker zullen bijdragen aan een geweldige samenwerking. RLL heeft me tijdens de tests al uitstekend voorbereid, en ik weet zeker dat we samen veel kunnen bereiken.”

‘Amerikaanse manier van autosport’

“Ik was ook meteen enthousiast over de auto en de Amerikaanse manier van autosport, die meer overkomt als puur en direct racen, en juist daar kijk ik erg naar uit”, voegde hij eraan toe. “En natuurlijk ben ik nieuwsgierig naar nieuwe ervaringen; ik wil mijn horizon altijd verbreden. Voor mij begint hier een nieuwe reis, en ik kijk ernaar uit dat het seizoen begint.” Het IndyCar-seizoen van 2026 bestaat uit zeventien races op een mix van stratencircuits, permanente circuits en ovals. Schumacher maakt zijn IndyCar-debuut tijdens de seizoensopener op het stratencircuit van St. Petersburg op 1 maart.

LEES OOK: Helmut Marko waarschuwt Mick Schumacher voor ‘ernstige ongevallen’ in IndyCar

Teameigenaar Bobby Rahal reageerde opgetogen over de komst van Schumacher: “Zijn test met ons op Indianapolis was uitzonderlijk. Hij maakte indruk op elk teamlid. Iedereen was daarna vastberaden om Mick bij ons programma te betrekken. We zijn ontzettend blij dat hij ervoor heeft gekozen om zich bij ons aan te sluiten, en we kunnen niet wachten om aan de slag te gaan.” Na zijn relatief korte Formule 1-avontuur werd Schumacher test- en reservecoureur bij Mercedes en voegde hij zich daarna bij het WEC-team van Alpine. Vorige week nam hij al afscheid van de Franse renstal.

Lees hier alles over de GP Qatar

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.