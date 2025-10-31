Mick Schumacher overweegt een overstap naar de Amerikaanse IndyCar-serie en testte onlangs in een IndyCar. Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet het als een kans voor de Duitser, maar waarschuwt tegelijk nadrukkelijk voor de gevaren van hoge snelheden op de ovalen.

Schumacher testte onlangs met Rahal Letterman Lanigan Racing en maakte daarbij indruk. Toch is het onwaarschijnlijk dat dit leidt tot een zitje voor het IndyCar-seizoen van 2026, aangezien de drie stoelen van het team al zijn toegewezen aan Graham Rahal, Devlin DeFrancesco en Louis Foster. Helmut Marko ziet echter zowel kansen als gevaren voor de voormalig Formule 1-coureur.

“Het is een sterke en competitieve serie”, zegt Marko in een interview met Sport.de. “Het zou een mooie stap zijn voor de Duitser; zijn test daar was zeer bemoedigend. Als hij zich comfortabel voelt in Amerika en de kneepjes van de ovalen onder de knie krijgt – daar zal hij een paar races voor nodig hebben – dan zal het zeker goed uitpakken.” Tegelijkertijd waarschuwt Marko voor de risico’s: “Dat zou te gevaarlijk voor mij zijn. Bij een gemiddelde snelheid van 340 km/h is er een risico op ernstige ongevallen. In zo’n geval gaat het meestal om een hele grote crash.” Het advies is helder: het kan een mooie kans zijn, maar het vergt zorgvuldige voorbereiding en flink wat lef.

Een nieuwe uitdaging

Na het verliezen van zijn fulltime Formule 1-plek zoekt Schumacher naar nieuwe uitdagingen. De Duitser reed voor het laatst in de Formule 1 in 2022, het tweede van zijn twee seizoenen bij Haas. De afgelopen jaren was hij reservecoureur bij Mercedes en heeft hij deelgenomen aan endurance-races voor Alpine. Een overstap naar IndyCar zou voor Schumacher een nieuwe fase in zijn carrière betekenen: een competitieve omgeving waarin hij opnieuw kan laten zien wat hij in huis heeft.

