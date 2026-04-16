Helmut Marko verwacht dat dit seizoen de interne titelstrijd bij Mercedes zal plaatsvinden. Andrea Kimi Antonelli en George Russell houden na drie Grands Prix de eerste twee plaatsen in het wereldkampioenschap bezet, en volgens de oud-Red Bull-adviseur brengt ook de doorontwikkeling van de bolides bij de concurrentie daar voorlopig geen verandering in. ‘Er zal spanning in het team komen’, waarschuwt Marko Mercedes alvast.

Helmut Marko nam afgelopen december na twintig jaar afscheid van het team van Red Bull, maar volgt alle ontwikkelingen binnen de Formule 1 nog op de voet. De Oostenrijker keert tijdens zijn thuisrace zelfs nog een keertje terug in de paddock als ambassadeur van de Red Bull Ring. Ook Marko ziet hoe Mercedes momenteel de dominantste auto van het veld heeft, en volgens de oud-Red Bull-adviseur zal daar voorlopig ook geen verandering in komen.

Titelstrijd tussen Mercedes-coureurs

“De titelstrijd zal waarschijnlijk tussen de Mercedes-coureur plaatsvinden”, vertelt Marko aan ORF. “Er zal daarom spanning in het team komen.” De Oostenrijker was vooral onder de indruk van Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaanse coureur behaalde afgelopen Grands Prix van China en Japan zijn eerste twee zeges op rij en werd zo de jongste kampioenschapsleider in de Formule 1 ooit.

“De situatie waarin Kimi zich bevindt, is erg bemoedigend”, ziet ook Marko. “Hij was ongelooflijk snel in de juniorcompetitie, en het is geweldig om te zien hoe een jonge coureur zichzelf zo bewijst. De vraag is of hij die snelheid het hele seizoen kan vasthouden. Vorig jaar, zodra de races in Europa waren begonnen, kreeg Antonelli te maken met een flinke terugval.” De jonge Mercedes-coureur scoorde tijdens het Europese gedeelte van het 2025-seizoen slechts 3 WK-punten, tegenover de 48 punten die hij in de eerste zes races – allen buiten Europa – pakte.

Daarnaast denkt Marko dat Kimi Antonelli ook echt moet oppassen voor zijn teamgenoot George Russell. “Russell is absoluut de meer ervaren coureur”, waarschuwt de Oostenrijker.

