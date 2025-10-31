De historische ontknoping van de titelstrijd in 2021 tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton blijft een open wond voor Mercedes-teambaas Toto Wolff. Verstappen werd in ’21 voor het eerst wereldkampioen na een even sensationele als omstreden race in Abu Dhabi. Terugkijkend op die race noemt Wolff de toenmalige FIA-wedstrijdleider Michael Masi ‘een gestoorde‘.

In een interview met de Engelse krant The Telegraph stelt de Oostenrijker dat Masi ‘het record van de grootste kampioen aller tijden heeft vernietigd.’ Hamilton had in Abu Dhabi lange tijd de hoop om voor de achtste maal in zijn carrière wereldkampioen te worden, hetgeen een record zou zijn geweest. Max Verstappen ging echter met de titel aan de haal.

In de slotfase van de race nam Masi onder zware druk van zowel Red Bull als Mercedes een beslissing over de safetycarprocedure die de uitkomst van het kampioenschap drastisch beïnvloedde. Kort daarna werd hij door de FIA uit zijn functie ontheven. Een later onderzoek concludeerde dat Masi een ‘menselijke fout’ had begaan, maar dat hij ‘te goeder trouw’ had gehandeld.

‘Sinds kindertijd niet meer meegemaakt’

Wolff geeft aan dat de pijn van die bewuste avond in Abu Dhabi nog steeds diep zit. “Ik heb sinds mijn kindertijd niet meer meegemaakt dat iemand zo de controle over een situatie verloor,” zei hij over de chaotische slotfase. “Er is één gestoorde die in feite het record van de grootste kampioen aller tijden kan vernietigen.”

Ook echtgenote Susie Wolff, spreekt zich uit over de impact van het incident in Abu Dhabi. “Het was ongeloof, dat de beslissing van één persoon, om de regels op een manier te interpreteren die nog nooit eerder was toegepast, tot zo’n uitkomst kon leiden. Het heeft me nog heel lang zwaar op de maag gelegen.”

