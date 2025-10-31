Jac Orie staat bekend om zijn wetenschappelijke benadering van de sport. Vanuit die rol volgt de succesvolle schaatscoach van Team Essent (met o.a. Joep Wennemars en Suzanne Schulting) een data gedreven sport als Formule 1 op de voet. “Ik heb Max Verstappen tegenover mijn eigen sporters wel eens als voorbeeld aangehaald”, aldus Orie, voor wie vandaag het olympisch schaatsseizoen begint met het NK afstanden in Heerenveen.

In een interview met FORMULE 1 Magazine vertelt Orie over zijn fascinatie voor de Formule 1 en roemt hij de mentale kracht van Max Verstappen. Lees hieronder alvast een passage uit het artikel, dat te lezen valt in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine.

– Max Verstappen wordt erom geroemd dat hij onder druk vaak de juiste beslissingen neemt en het beste in zichzelf naar bovenhaalt. In het schaatsen heb je daar ook mee te maken.

“Zeker. In sommige gevallen is mentale weerbaarheid aangeboren, maar in alle gevallen is het trainbaar. Je moet er alleen wel voor open staan en het lef hebben dingen te veranderen. Sporters hebben een soort copying stijltjes die als houvast dienen. Die loslaten is vaak de eerste stap naar verbetering. Soms maken ze die stap slechts half, door toch die zekerheid in te bouwen. Tja, dan wordt je geen wereldkampioen. Je kan beter zwaar op je bek gaan door wat te proberen, want dan leer je. Het gaat in topsport om het inzien van de noodzaak jezelf te innoveren. En dat heeft met lef te maken.”

“Ik ken Max niet, dat vooropgesteld, maar net als andere kampioenen is hij volgens mij iemand die zwart-wit denkt, zonder al teveel nuances om in te verzanden. Als je niet durft te verliezen, wordt winnen heel lastig. Max durft risico’s te nemen. Als je dat maar vaak genoeg doet, van jongs af aan en ook een ongelukje af en toe op de koop toeneemt, dan is die leercurve veel steiler. Hij heeft veel geleerd, omdat hij met zijn billen bloot durft te gaan. En met die benadering imponeert hij anderen ook, dus het werkt dubbelop. Hij trekt dat gewoon naar zich toe. In het schaatsen zag ik dat ook aan iemand als Sven Kramer. Voor de tegenstander is dat lastig, die krimpt dan een beetje, helemaal als die aan de andere kant van het spectrum zit. Ik heb Max tegenover mijn eigen sporters wel eens als voorbeeld aangehaald, omdat ik heel erg gecharmeerd ben van zijn zwart-wit benadering, dus van het compromisloze.”

– Max Verstappen is bezig een grote achterstand in de WK-stand in te lopen. Hij is de jager, McLaren de prooi. Is dat makkelijker?

“Ja, natuurlijk. Degene die op één staat heeft altijd meer te verliezen dan degene die eraan komt. Dat brengt een ander soort druk met zich mee. En Max deelt ook nog wel eens verbale plaagstootjes uit die bij anderen dan weer doorwerken. Hij zit bij hun onder de huid, ze voelen de druk en zullen foutjes blijven maken. Om die reden ben ik ervan overtuigd dat Max alsnog wereldkampioen wordt.”

