Max Verstappen sleepte in Mexico een derde plek uit het vuur, maar is het genoeg om zijn droom van een vijfde wereldtitel levend te houden? “Er mag nu niks meer misgaan”, stelt verslaggever Gerard Bos in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

Lando Norris en Oscar Piastri beschikken simpelweg over een snellere bolide en met nog vier Grands Prix én twee sprintraces te gaan, is de marge flinterdun. “Voor Mexico, waarvan we dachten dat Verstappen wel even zou winnen, dacht ik: hij kan zich nog één minder weekend permitteren,” zegt Bos. “Maar na dit weekend heeft hij geen joker meer. Vanaf nu moet het perfect zijn, want zelfs als Verstappen alles wint en Norris telkens tweede wordt, is het nog niet genoeg.”

Toch gloort er volgens Bos nog een sprankje hoop, en ironisch genoeg dankzij McLaren zelf. De zogenoemde ‘papaya-regels’, die zouden moeten voorkomen dat Norris en Piastri elkaar in de wielen rijden, lijken te wankelen nu de spanning stijgt. “Piastri is de leiding kwijt en Norris heeft momenteel de smaak te pakken. Er zijn niet veel races meer te gaan, dus Piastri moet hem nu voorbij als hij kampioen wil worden. Simpel zat. En er staat nog een rekeningetje open tussen die twee, dus Piastri gooit hem er een keer tussen”, voorspelt Bos. “Als ze er dan samen afvliegen, dan kan Verstappen profiteren.”

Dit en meer hoor in je in de nieuwe aflevering van Formule 1 Paddockpraat. Luister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Lees ook: Formule 1 Paddockpraat bereikt 1 miljoen views op YouTube

Bekijk hier de video van de podcast:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.