De podcast Formule 1 Paddockpraat, een productie van FORMULE 1 Magazine, heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. De afleveringen van het programma zijn inmiddels meer dan 1.000.000 keer bekeken op YouTube. Een mooi resultaat, zeker voor een kanaal dat nog maar relatief kort actief is op het videoplatform.

In Formule 1 Paddockpraat wordt wekelijks verder gekeken dan de waan van de dag in de Formule 1. Aan tafel schuift altijd een van de verslaggevers van FORMULE 1 Magazine met het laatste nieuws en achtergrondverhalen vanuit de paddock. Vaste gast is Jeroen Bleekemolen. De coureur en analist deelt zijn expertise en zorgt voor een scherpe, inhoudelijke blik op alles wat er in de koningsklasse van de autosport speelt.

De luisteraars beoordelen de podcast inmiddels als de meest inhoudelijke F1-podcast van Nederland, iets wat duidelijk terug te zien is in de groei van het aantal kijkers en luisteraars. En dat miljoen views vertelt nog niet het hele verhaal: de podcast wordt ook veel beluisterd via platforms als Spotify en Apple Podcasts, waardoor het totale bereik nog vele malen groter is.

Bekijk de video van de nieuwste aflevering van Formule 1 Paddockpraat:



