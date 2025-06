IndyCar-coureur Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout heeft ook zijn vierde top tien-klassering dit seizoen op zak. De Nederlandse coureur behaalde een knappe zevende plek tijdens het raceweekend op Gateway. Van Kalmthout kon zich vanaf een achttiende startplek naar voren vechten, en werd daarvoor beloond met een plek in top-tien, zijn vierde van het huidige seizoen.

Het IndyCar-weekend in het Amerikaanse Illinois begon nog niet al te best voor Rinus van Kalmthout. Op de World Wide Technology Raceway kwalificeerde de coureur zich nog als achttiende, maar halverwege de race reed ‘VeeKay’ al de top-tien in. Ook de chaotische omstandigheden, als gevolg van de aanvaring tussen Louis Foster en Josef Newgarden op de voorste rij, weerhielden Van Kalmthout niet van zijn vierde top tien-klassering. De coureur moest nog wel even de Amerikaanse David Malukas ontwijken, en kampioenschapsleider Alex Palou inhalen, maar toen was de zevende finishplaats binnen. Andretti-coureur Kyle Kirkwood ging er met de zege vandoor.

“Een heel goed resultaat”, jubelt Van Kalmthout in het officiële persbericht. “Dit was mijn eerste short oval-race met Dale Coyne Racing, we zijn van de achttiende naar de zevende plaats gereden.” De coureur rijdt dit jaar voor het eerst bij Dale Coyne Racing, nadat eind vorig zijn contract bij Ed Carpenter Racing niet werd verlengd. “Ik heb risico’s genomen wanneer het moest en ben tevreden. We hebben deze race écht naar ons toegetrokken.”

Spectaculaire avondrace

Het is de vierde keer dat Van Kalmthout in de top-tien eindigt dit IndyCar-seizoen. Eerder pakte de Nederlander twee negende plaatsen in St Petersburg en bij de Indy Grand Prix en finishte hij als vierde op het Barber Motorsports Park. Toch kon Van Kalmthout extra genieten van zijn zevende plek op Gateway. “De kunstlichten brachten een extra dimensie, een avondrace is iets wat IndyCar vaker moet doen. Het was super spectaculair. Dit mooie resultaat komt dubbel zo prettig binnen, omdat we in recente wedstrijden natuurlijk mechanische pech hebben gehad.”

Van Kalmthout staat volgend weekend weer aan de start van de volgende IndyCar-race. Het festijn reist dan af naar het circuit van Road America.

