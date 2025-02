De kogel is door de kerk: Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout is ook in 2025 actief in de Indycar. Vrijdagmiddag kwam de bevestiging dat hij dit seizoen de nummer 18-auto van Dale Coyne Racing gaat besturen. De 24-jarige Nederlander werkte afgelopen november al een succesvolle test af voor dat team.

Het zitje bij Dale Coyne Racing was de enige nog beschikbare plek op de grid. Meerdere coureurs hadden interesse, maar het team ziet in Van Kalmthout de kopman dit jaar. De coureur uit Hoofddorp verloor na vorig seizoen tot veler verrassing – ook van hemzelf – zijn stoeltje bij Ed Carpenter Racing. Toen Van Kalmthout vervolgens tijdens een testdag op het circuit van Indianapolis in mocht stappen bij het team van Dale Coyne, maakte hij indruk. Hij toonde met de derde plek bovendien zijn snelheid.

“Goed nieuws”, zegt een opgeluchte ‘VeeKay’ over het nieuws. De in de Verenigde Staten woonachtige coureur kijkt uit naar zijn zesde seizoen in de Indycar. Spannend was het de afgelopen tijd wel, al had hij vertrouwen in een contract. “Na een onzeker begin van mijn winterpauze ben ik dankbaar dat ik het op deze mooie manier kan afsluiten. De test met Coyne in november gaf me al veel hoop.”

Hij vervolgt: “Voor mij was het meteen duidelijk dat ik bij Dale wilde instappen. Hij doet dit al erg lang en heeft een erg goede kijk op zaken. Bovendien voelde het als thuiskomen. Na de eerste rondjes kon ik gelijk al makkelijk communiceren met zowel de engineers als de monteurs. Ik ben Dale erg dankbaar dat hij mij deze kans gunt.”

Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout in actie met Dale Coyne Racing tijdens de test in Indianapolis, afgelopen november. De Nederlander maakte toen veel indruk op wat uiteindelijk zijn nieuwe team is geworden. Foto: RinusvanKalmtout.com

Dale Coyne Racing is een gevestigde naam in het Amerikaanse openwielracen. Teameigenaar en naamgever Dale Coyne (70) richtte de renstal op in 1984, in eerste instantie om zelf te kunnen racen. Na enkele jaren besloot Coyne zich echter op één taak te focussen, waarop hij aan de andere kant van de pitmuur plaatsnam. Coyne boekte in het verleden IndyCar-overwinningen met onder anderen Justin Wilson, Sébastien Bourdais en Mike Conway.

Van Kalmthout is met inmiddels 80 Indycar-starts een van de meest ervaren coureurs van het deelnemersveld in 2025. Bij zijn nieuwe team treft hij Jacob Abel als teamgenoot. De 23-jarige Amerikaan promoveert als vicekampioen vanuit uit de Indy NXT-klasse, een pad dat VeeKay vijf jaar geleden zelf nog bewandelde. De Nederlander bestuurt de bolide met startnummer 18, Abel die met nummer 51.

Na vijf jaar te hebben geracet met Chevrolet-power, betekent de overgang naar Dale Coyne Racing voor Van Kalmthout overigensdat hij voortaan met Honda zal rijden. Zijn nieuwe team is al sinds het IndyCar-seizoen 2008 verbonden aan het Japanse merk.

De Nederlandse IndyCar-troef kan overigens meteen aan de bak: komende week staat er een collectieve testsessie op het circuit van Sebring (Florida) gepland, de eerste race van het nieuwe seizoen volgt op 2 maart op het stratencircuit in St. Petersburg (Florida). Het klapstuk van dit jaar, de 109e editie van de Indy 500, staat gepland voor zondag 25 mei.

Het seizoen telt, net zoals in voorgaande jaren, zeventien wedstrijden. Die worden in recordtempo afgewerkt: het openingsweekend is in maart, de laatste ronde in het slotweekend van augustus. EZeven races zijn op permanente circuits, zesmaal wordt een oval aangedaan en vier keer komt Van Kalmthout met zijn concurrenten in actie op een stratencircuit.

