De Chevrolet Detroit Grand Prix had IndyCar-coureur Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout veel punten op kunnen leveren, ware het niet dat motorpech roet in het eten gooide. De Nederlander kwalificeerde zich knap als zevende en mocht uiteindelijk vanaf P6 starten. Van Kalmthout stevende af op een nieuwe puntenscore namens Dale Coyne Racing, maar door een kapotte bougie ging hij uiteindelijk met lege handen naar huis.

Veel tijd om stil te staan bij zijn teleurstellende resultaat in de iconische Indianapolis 500 had Van Kalmthout niet. Toen reed hij met een slimme strategie van P31 naar P6, totdat zijn remsysteem het begaf bij het inrijden van de pitstraat. Afgelopen weekend kreeg hij de kans op revanche tijdens de Chevrolet Detroit Grand Prix. Ondanks zijn weinig competitieve bolide wist hij zich opnieuw te meten met de top: Van Kalmthout kwalificeerde zich voor de zogenoemde Fast Twelve. Door andermans gridstraffen mocht hij uiteindelijk vanaf P6 vertrekken.

‘Botte pech’

Zijn race was echter van korte duur. Na zeven ronden gaf zijn motor de geest; een opvallend langzame Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout werd naar de pitstraat geroepen, waar bleek dat een kapotte bougie hem parten speelde. Einde verhaal voor de hoofddorper. “Balen,” reageerde hij kortaf. “Na een sterke kwalificatie mocht ik als zesde vertrekken, en de snelheid zat er ook tijdens de race goed in. De wagen lag prima, ik kwam de eerste rondjes moeiteloos door. Daarna voelde ik plots dat ik vermogen verloor en eigenlijk gewoonweg niet meer vooruitkwam. De een na de ander haalde mij in, dus werd ik naar binnen geroepen.”

“Naderhand hebben Honda en Dale Coyne Racing samen onderzocht waar het probleem ’m in zat, en ze kwamen tot de conclusie dat het om een kapotte bougie ging,” vervolgde hij. “Tsja, als die het niet doet, dan kom je in een mechanische sport nu eenmaal niet ver. Natuurlijk is het balen, maar dit hoort er helaas bij. Botte pech. Na vier drukke weken hebben we nu een weekendje rust, voordat we naar Gateway reizen – een prachtige korte oval waar ik goede herinneringen aan heb,” besloot Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout positief. “Eerst even uitrusten, en daarna er weer vol tegenaan.”

