Nederlandse IndyCar-coureur Rinus VeeKay werd in de eerste van twee races in Iowa knap vijfde. Het is het beste IndyCar-resultaat van 2024 voor VeeKay, die eigenlijk als Rinus van Kalmthout door het leven gaat. Op zondag mag de coureur het trucje nog een keer herhalen.

Tijdens de kwalificatie op de korte oval van Iowa reed Van Kalmthout al naar de dertiende startpositie. De race van 250 rondes kende maar liefst zes neutralisaties. De Nederlander hield ondanks alle chaos echter zijn hoofd koel. Hij vocht met behulp van goede herstarts, pitstops en inhaalacties zich keurig naar een vijfde plaats.

“Dat was een goede race”, blikt een blije Van Kalmthout terug, tegenover Motorsport.com. “Vanaf de buitenkant heeft het er mogelijk als niets speciaals uitgezien, maar dat was stiekem precies wat we nodig hadden na die recentelijke pech.” De Nederlandse coureur kent tot nu toe een moeilijk seizoen in de IndyCar, en kon een goede race wel gebruiken.

‘Eerste race waarin alles op zijn plek viel’

Van Kalmthout legt uit hoe hij in Iowa vooral graag uit de problemen wilde blijven en de banden goed wilde houden. “Dat is me gelukt”, aldus de coureur. “Dit was de eerste race van 2024 waarin alles op zijn plek viel. Daar ben ik uiteraard heel blij mee. Bovendien is dit een double header en rijden we zondag nog een race op de Iowa Speedway. Na de eerste race hebben de coureurs en teams die het in eerste instantie lastig hadden natuurlijk een beter beeld van de te volgen strategie, maar aan de andere kant geloof ik dat we ons sterke optreden kunnen doortrekken.”

Zondagavond om 18:30 uur Nederlandse tijd gaat de tweede race op de Iowa Speedway van start.

