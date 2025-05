McLaren-coureur Lando Norris is verheugd over zijn eerste zege in Monaco. Het prinsdom levert weliswaar zelden spectaculaire races op, toch blijft het voor menig rijder een bijzondere eer om juist hier de snelste te zijn. Ondanks deze overwinning heeft Norris echter geen ambities om de triple crown-status te verwerven – de Indy 500, die andere iconische race die dit weekend werd verreden, interesseert hem niet.

Na afloop van de race werd Lando Norris gevraagd of hij ooit hoopt de Indy 500 te winnen. Niet echt, zo bleek uit zijn antwoord. “Ik heb heel veel respect voor die gasten”, doelde Norris op de IndyCar-grid. “En ik feliciteer Robert Shwartzman met poleposition. Het was behoorlijk indrukwekkend. Ik ben ooit nog zijn teamgenoot geweest in de Formule Renault, dus om hem zoiets te zien doen, vind ik best gaaf.”

‘Wil naar rechts kunnen sturen’

Toch is Norris niet jaloers op de coureurs die de Indy 500 reden. “Dat is iets wat ik nooit zal doen”, benadrukte hij. “Dat kan ik bij deze bevestigen – ik heb er gewoon geen interesse in. Het is niet mijn ding, niet wat ik leuk vind. Nogmaals, ik heb heel veel respect voor al die coureurs. Er zijn veel ongelooflijk getalenteerde rijders in Amerika, en sommigen van hen zouden echt kunnen uitblinken in de Formule 1. Maar ik vind het ook leuk om af en toe naar rechts te sturen”, besloot hij met een knipoog. “Dat is het belangrijkste.”

Charles Leclerc, die achter Norris eindigde in Monaco, heeft eveneens weinig interesse in de Indy 500. “Het is een waanzinnige race”, reageerde hij, “maar ik denk niet dat ik het ooit zal doen. Dat is echt een ander niveau van waanzin. Daarbij ben ik gelukkig in de Formule 1. Ik ben dol op deze sport en daar focus ik me volledig op. Als dit allemaal voorbij is, wil ik nog wel eens Le Mans rijden met mijn broer. Natuurlijk heb ik ook veel respect voor al die coureurs”, voegde de Monegask toe, “en ik zal de race zoveel mogelijk proberen te volgen.”

