Alex Palou heeft het hoogtepunt van zijn carrière bereikt door als eerste Spanjaard ooit de mythische Indy 500 te winnen. “Ik kan het niet geloven”, zei hij, uitzinnig van vreugde. Rinus van Kalmthout moest de Nederlandse eer moest hooghouden, maar zijn race eindigde in een flinke teleurstelling.

Alex Palou heeft niet alleen zijn eerste overwinning op een oval behaald, maar ook nog eens de legendarische Indianapolis 500. Daarmee is hij de allereerste Spanjaard die deze prestatie levert. “Ik kan het niet geloven”, zei hij na afloop. “Wat een prachtige dag, wat een prachtige race.”

Palou begon het seizoen ijzersterk, met vier zeges in de eerste vijf races. Alleen winst in de Indy 500 ontbrak nog op de al indrukwekkende erelijst van de IndyCar-kampioen van 2021, 2023 en 2024. Met nog veertien ronden te gaan nam hij zijn voormalig teamgenoot en oud-Formule 1-coureur Marcus Ericsson te grazen, een actie die achteraf de ‘winning move’ bleek.

De overwinning in ‘The Greatest Spectacle in Racing’ (onderdeel van de prestigieuze Triple Crown of Motorsport), bracht flink wat emoties teweeg. Palou was door het dolle heen: hij sprong uit zijn auto, gooide zijn handschoenen in de lucht, rende richting de pitstraat en vierde uitbundig met zijn team. Zoals de traditie voorschrijft, dronk hij als winnaar een fles melk, in zijn geval volle melk. “Ik moet je zeggen, het was de beste melk die ik ooit heb gedronken. Echt superzoet. Ik weet niet of ze er iets in hebben gedaan, maar het smaakte zó goed”, zei hij tijdens de persconferentie, nog steeds met een brede glimlach op zijn gezicht.

Gedesillusioneerde VeeKay

Rinus van Kalmthout viel, in de legendarische race over 500 mijl (circa 805 kilometer) en 200 ronden, na tachtig ronden uit. De coureur van Dale Coyne Racing vertrok als 31e, reed een sterke wedstrijd, maar crashte in de pitstraat en zag een goed resultaat als sneeuw voor de zon verdwijnen. “Ik had geen respons van de remmen”, verklaarde Van Kalmthout direct na de race in gesprek met Ziggo Sport. “De auto bleef snelheid houden, dus ik trapte uiteindelijk zo hard mogelijk op het rempedaal. Ik zag op mijn scherm nog steeds 120 mijl per uur, net voor de lijn van de pitingang. Dus ik probeerde ‘m te stoppen. Toen de remmen echt grepen, blokkeerde linksachter. Het voelde niet alsof ik veel risico nam.”

‘VeeKay’ bleef gedesillusioneerd achter en had zichtbaar moeite zijn teleurstelling van zich af te schudden. “Ik zat er lekker in, nam niet zo veel risico en kon bijna de hele tijd inhalen, maar de zesde versnelling voelde aan de korte kant dus ik hing in de begrenzer. Ik stelde voor om geen risico te nemen in de pitstraat. Ik nam ook eigenlijk geen risico, alleen de auto vertraagde echt niet.”

