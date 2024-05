Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout start als zevende aan de Indy 500. De Nederlander reed zondag tijdens de kwalificatie naar de tweede startrij voor het legendarische evenement. Met een gemiddelde snelheid van 232.610 mijl per uur (bijna 375 km/u) greep hij net naast een plekje bij de Fast Six. Zijn kwalificatie kwam daags na een zware crash op het circuit in Indiana.

Terwijl Max Verstappen in Imola Lando Norris van zich af moest schudden, werkte landgenoot Rinus van Kalmthout de kwalificatie af voor de Indy 500. De coureur van Ed Carpenter Racing had zich al geplaatst bij de Fast Twelve, maar moest nu strijden voor een plekje bij de zes snelste coureurs. Dat lukte hem niet, de Hoofddorper was 0,03 kilometer per uur te langzaam om door te gaan naar de strijd om poleposition.

Op zaterdag begon Rinus van Kalmthout zijn kwalificatie voor de Indy 500 met een zware crash. De coureur verloor al snel de macht over het stuur en kwam hard in de muur terecht. Zijn monteurs wisten de auto echter snel genoeg op te lappen, waardoor ‘VeeKay’ op zondag gewoon van start kon gaan.

De 108e editie van de Indianapolis 500 staat voor volgende week zondag, 18.45 uur (Nederlandse tijd) op het programma. De Nieuw-Zeelandse Scott McLaughlin start dan vanaf poleposition – hij trok met een recordgemiddelde van 234.220 mijl per uur aan het langste eind bij de Fast Six. Naar verwachting komen er zo’n 250.000 bezoekers opdraven voor het Amerikaanse spektakelstuk.

