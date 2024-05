Sebastian Vettel heeft zich weer eens van zijn beste kant laten zien – de voormalig Formule 1-coureur organiseerde een bijzondere avond op Imola, ter nagedachtenis aan Ayrton Senna en Roland Ratzenberger. De hele paddock kwam bij elkaar om de coureurs te herdenken. In de stromende regen kleurde het circuit voor even geel, dankzij speciale shirts geregeld door de oud-wereldkampioen.

In 1994 verongelukte zowel Roland Ratzenberger als Ayrton Senna tijdens het Grand Prix-weekend in Imola. Een zwarte bladzijde in de geschiedenisboeken van de Formule 1. Aan Sebastian Vettel de eer om nu, 30 jaar later, beide coureurs te herdenken. De Duitse coureur – nog altijd een populair gezicht binnen de sport – deed dat met verve.

Aan de vooravond van het raceweekend verzamelde de paddock zich op het circuit. Gekleed in speciale Senna-shirtjes en voorzien van Ratzenberger-zweetbandjes, stonden Vettel en consorten stil bij het leven van de twee coureurs. Een Braziliaanse én een Oostenrijkse vlag werden gehesen, terwijl de helmen van beide coureurs op een voetstuk werden tentoongesteld.

Terwijl de regen met bakken uit de hemel viel, gaf Vettel het startsein voor een loopje over het circuit. Bij de Tamburello-bocht – de plek waar Senna in 1994 verongelukte – hield de stoet even in. Door een kier in de muren verzamelde de lopers zich bij het standbeeld van Ayrton Senna, waar Vettel een treffende speech bracht over de twee coureurs en de veiligheid in de Formule 1.

Het was ongetwijfeld een emotionele avond voor al het Formule 1-personeel dat deelnam aan het eerbetoon. Vettel schitterde als organisator en bewees maar weer dat de sport hem nauw aan het hart ligt – en andersom. Het raceweekend in Imola moet nog beginnen, maar houdt de herinnering aan Ayrton Senna en Roland Ratzenberger nu al springlevend.

De paddock staat 30 jaar na hun fatale ongelukken stil bij de levens van Ayrton Senna en Roland Ratzenberger. Onder leiding van Sebastian Vettel verzamelden iedereen zich op het circuit (Motorsport Images)

In de stromende regen liepen F1, F2 en F3 coureurs naar het standbeeld van Senna, waar Vettel een speech bracht ter nagedachtenis aan de twee coureurs (Motorsport Images)

