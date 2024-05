Alvorens Pierre Gasly met zijn speciale Senna-helm naar Imola afreist, meldde de Franse coureur zich op het circuit van Silverstone. Alpine – dat in een ver verleden als Toleman aan de start stond – liet Gasly een paar rondjes rijden in Ayrton Senna’s allereerst Formule 1-auto, de Toleman TG183. Een emotionele ervaring voor de Fransman, die 30 jaar na diens overlijden in de auto van zijn grote held mocht stappen.

LEES OOK: Gasly brengt op Imola eerbetoon aan Senna met speciale helm

Pierre Gasly werkte een paar rondjes af in de Toleman TG183, de auto waarin een jonge Ayrton Senna debuteerde in de Formule 1. De bolide (voorzien van een 700-pk-sterke krachtbron van Brian Hart) weegt minder dan 540 kilogram – een fractie van Gasly’s huidige Alpine A524. “Ik kan me geen bijzonderdere ervaring heugen”, zei de Fransman achteraf. “Dit ging al mijn verwachtingen te boven.”

De rijervaring van een Formule 1-wagen uit de jaren ’80 blies de Alpine-coureur omver. “Het was heel emotioneel”, legde hij uit. “Ik heb nog nooit in een raceauto gereden die ouder is dan ik. Het gevoel is ongelofelijk – slechts drie pedalen en een simpel stuurwiel. Dit ga ik nooit meer meemaken, het was echt heel erg speciaal.”

Ayrton Senna blijft een icoon voor veel coureurs. 30 jaar na zijn fatale ongeluk op Imola spreken zijn vaardigheden nog steeds tot de verbeelding. Ook Lewis Hamilton is een groot Senna-liefhebber. De zevenvoudig wereldkampioen stapte in 2009 – toen nog McLaren-coureur – tijdens een speciale uitzending van Top Gear in Senna’s MP4/4.

(Tekst gaat verder onder video)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Senna en Toleman

Na te hebben getest voor verscheidene Formule 1-teams debuteerde Ayrton Senna in 1984 bij het team van Toleman. Zijn beste resultaat kwam tijdens de Grand Prix van Monaco, toen hij naar de tweede plaats reed achter zijn latere concurrent, Alain Prost. Senna bracht de Britse renstal naar de zevende plaats in het kampioenschap, de hoogste eindnotering tot dan toe. De oprichter van het team, Ted Toleman, is recentelijk overleden.

LEES OOK: Legendarische F1-teambaas Ted Toleman (86) overleden

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).