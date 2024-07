Pierre Gasly is van mening dat teamgenoot Esteban Ocon in Oostenrijk de omgangsregels heeft geschonden. De twee Alpine-coureurs kwamen elkaar meerdere keren op de Red Bull Ring tegen, met als hoogtepunt het moment dat Ocon zijn teamgenoot van de baan duwde. Gasly hoopt nog met Ocon daarover te kunnen praten.

Het gaat de laatste races niet goed tussen Alpine-teamgenoten Ocon en Gasly, en ook in Oostenrijk was het weer raak. Gasly klaagde in ronde 34 van de Oostenrijkse Grand Prix al dat teamgenoot Ocon er te lang over deed om Fernando Alonso in te halen. Niet veel later moest Gasly ook nog wijd gaan om een botsing met Ocon te voorkomen. De twee Alpine-coureurs lagen elkaar zo de hele race op de Red Bull Ring dwars. Volgens Gasly brak Ocon daarnaast ook de omgangsregels die Alpine had opgesteld voor de twee coureurs.

LEES OOK: Ecclestone enthousiast over terugkeer Briatore: ‘Een bandiet onder de engelen’

“Het was intens, en sommigen zouden zeggen een beetje te veel,” blikte Gasly terug op het verloop van de Oostenrijkse race, tegenover de aanwezige media. “Ik weet zeker dat het [team] het niet leuk vond dat ik wijd moest gaan, want ik kreeg niet echt ruimte. Het is nooit makkelijk, toch?” Volgens Gasly waren de omgangsregels vanuit Alpine ook voor Ocon duidelijk. “Het is iets dat we onderling moeten bespreken, maar we hebben het er al over gehad en we zullen kijken of we nog iets kunnen doen.”

Gasly wel tevreden met resultaten

Ondanks dat Ocon Gasly vaak dwarszat, is de Fransman wel tevreden met zijn race in Oostenrijk. “Afgezien daarvan was het een goede race, we hebben het vrij goed gedaan”, aldus Gasly. “Als we naar de positieve punten kijken, is dit onze vierde race op rij in de punten. Monaco, Canada, Spanje en hier [reed Alpine in de punten, red.], wat heel verschillende circuits zijn. We lijken de consistentie te vinden en we moeten dat momentum vasthouden.”

Lees hier alles over de aankomende GP in Groot-Brittannië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!