Bernie Ecclestone vindt de terugkeer van Flavio Briatore in de Formule 1 een hele goede zaak. Volgens de voormalig Formule 1-baas kan Alpine de hulp en kennis van de Italiaan wel goed gebruiken. De Franse renstal hoopt dat de aanstelling van Briatore uiteindelijk gaat helpen met de aansluiting met de topteams.

In juni werd bekend dat Flavio Briatore terugkeert in de Formule 1. De Italiaan ging als adviseur aan de slag bij het Franse Alpine. De Italiaanse zakenman werkte al eerder in de Formule 1 bij Benetton en Renault, maar moest de motorsport verlaten vanwege zijn aandeel in het 2008-schandaal Crashgate. Voormalige Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone ziet de terugkeer van Briatore eigenlijk wel als een hele goede zet vanuit Alpine.

Ecclestone vertelde aan Blick hoe hij al vroeg te horen kreeg van de baas van Renault, dat nu in de Formule 1 racet onder de naam Alpine, dat Briatore bij het team zou komen. “Ik heb lang met Renault-baas Luca de Meo aan de telefoon gesproken. Hij was wanhopig. Toen viel het woord Briatore”, herinnert Ecclestone zich. “We waren het er snel over eens dat alleen een doener, een bandiet onder de engelen, kon helpen in zo’n verwarrende situatie. En er zijn al genoeg heiligen in het Grand Prix-circus!”

‘Alleen succes nodig in de Formule 1’

De voormalige Formule 1-baas legt uit waarom het aanstellen van Briatore zo’n goede zet is voor Alpine. “Flavio’s grote kracht is altijd geweest: ‘Houd de discussies kort, doe en denk groot! Je hebt geen vrienden nodig in de Formule 1, je hebt alleen succes nodig’.” Alpine staat momenteel achtste in het constructeurskampioenschap met negen behaalde punten.

