Flavio Briatore keert terug in de Formule 1. De Italiaan krijgt bij het Franse team van Alpine de rol als adviseur. Alpine heeft vanochtend de aanstelling van Briatore officieel bevestigd, gisteravond werd het personeel alvast op de hoogte gebracht.

De excentrieke Italiaan was in het verleden al eens succesvol in de Formule 1, als teambaas bij Benetton en Renault. Hij leidde beide teams naar wereldtitels met respectievelijk Michael Schumacher en Fernando Alonso.

Briatore werd later echter gedwongen om de Formule 1 te verlaten vanwege zijn aandeel in Crashgate, het geruchtmakende schandaal waarbij Nelson Piquet jr. in 2008 de opdracht kreeg om in Singapore opzettelijk te crashen en hiermee teamgenoot Fernando Alonso aan de zege te helpen. In eerste instantie werd Briatore levenslang geschorst. Later werd deze straf ongedaan gemaakt door een Franse rechtbank.

De beslissing van Alpine om Briatore binnen te halen komt in een week waarin bekend werd dat Renault zou overwegen om zich terug te trekken als motorleverancier. Alpine is bezig aan – wederom – een zeer moeizaam seizoen met de coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon, die bovendien een uiterst moeizame verstandhouding hebben. Dat laatste leidde recent bij de GP in Monaco nog tot een crash. Het team neemt na dit seizoen afscheid van Ocon.

In de WK-stand staat Alpine slechts achtste met het schamele aantal van vijf WK-punten.

BWT Alpine F1 Team announces Flavio Briatore as Executive Advisor



BWT Alpine F1 Team can confirm that Flavio Briatore has been appointed by Renault Group CEO Luca de Meo as his Executive Advisor for the Formula One Division. pic.twitter.com/KAdNVkQBPP — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) June 21, 2024

