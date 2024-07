Het was een bijzonder gezicht in de slotminuten van de eerste kwalificatieronde. Waar iedereen naar buiten ging, bleven beide Alpine’s in de garage staan. Met dramatische gevolgen: P19 (Pierre Gasly) en P20 (Esteban Ocon). Een dure inschattingsfout. “Dit komt hard aan.”

Er was de laatste weken reden tot enig optimisme. Na een beroerde seizoenstart sprokkelde de Franse renstal wat WK-punten bij elkaar. Ook in Hongarije dachten Pierre Gasly en Esteban Ocon daar kans op te maken. Maar het voortuitzicht daarop is volledig vertroebeld na de geflopte kwalificatie. Door eigen stomme schuld. Teambaas Bruno Famin vindt het beschamend dat er aan de pitmuur met zoveel kennis zo’n grote inschattingsfout is gemaakt.

“We hebben een fout gemaakt, omdat wij als enige de auto’s in de garage lieten staan terwijl de baan aan het einde van de sessie opdroogde. En die komt hard aan. Het is bitter om er op zo’n manier uit te vliegen”, concludeert de Fransman. “We verontschuldigen ons hierbij tegen de coureurs dat we ze niet de kans hebben gegeven hun tijd te verbeteren. We zullen het er in de nabespreking over hebben en maatregelen nemen, zodat dit nooit weer gebeurt.”

“We zaten er volledig naast”, vindt ook Gasly. “In zulke onvoorspelbare condities doen zich meestal allerlei mogelijkheden voor. En die moeten wij pakken”, stelt de Fransman. “Heel simpel: het moet gewoon beter.” De kans op WK-punten lijkt voor Alpine in ieder geval bij voorbaat al verkeken. “Maar we zijn een team van vechters”, meent Famin. “Wij geven nooit op.”

