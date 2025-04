Sinds de aanstelling van Oliver Oakes als teambaas in augustus 2024 is Alpine flink veranderd. Oakes werd binnengehaald tijdens een lastige periode voor de Franse renstal, in een poging de sportieve malaise te doorbreken. Er werd een nieuwe koers ingezet, met achter de schermen een vertrouwd maar spraakmakend gezicht: Flavio Briatore. Oakes legt uit hoe iemand als Briatore – een excentriekeling van de oude stempel – precies is wat Alpine nodig heeft.

Het opnieuw aanstellen van Flavio Briatore was een enigszins controversiële keuze. De flamboyante Italiaan boekte in het verleden successen met Michael Schumacher en Fernando Alonso. In die periodes stond Alpine respectievelijk te boek als Benetton en later Renault. Door zijn rol in het ‘crashgate’-schandaal werd hij echter lange tijd geweerd uit de Formule 1. Toch haalde Renault-CEO Luca de Meo hem in 2024 terug naar Enstone, in de rol van topadviseur.

Langzaamaan trad Briatore weer op de voorgrond: eerst via uitgesproken interviews in de media, recentelijk door zijn opvallende bijdrage aan Drive to Survive. Teambaas Oliver Oakes legde in een interview met RN365 uit welke rol Briatore precies speelt binnen het team. “Formule 1 gaat allang niet meer alleen over wat er op de baan gebeurt,” aldus Oakes. “De rol van een teambaas gaat verder dan de garage – je begeeft je constant in een politieke arena.”

Politieke spelletjes

Oakes kreeg al snel te maken met die politieke realiteit. Onlangs voerde hij met de andere teambazen discussies over de reglementswijzigingen voor 2026 en een eventuele terugkeer naar de V10-motor. Hoewel dat voorstel inmiddels van tafel is geveegd, sluit Oakes verdere verkenning niet uit. “Het is een onderwerp dat het waard is om te bespreken,” lichtte hij toe. “Kijk naar hoe groot en zwaar de auto’s zijn geworden, hoe complex de hybride systemen zijn. Is dat echt nodig? Is dat wat fans willen? Is het goed voor de sport?”

LEES OOK: Russell sluit titelstrijd uit, ondanks meerdere podiums: ‘McLaren te dominant’

“Het is interessant om te zien hoe mensen die discussies kunnen sturen met hun eigen belangen voor ogen, niet per se met het belang van de sport in gedachten,” vervolgde Oakes. “Dat is ook het leuke van de Formule 1. Het gaat niet alleen om racen, het gaat ook om politiek en om strategische keuzes waarmee je de belangen van je team verdedigt.”

‘Vaderfiguur’

De 37-jarige Brit is dankbaar dat Briatore hem kan ondersteunen bij die politieke spelletjes. De samenwerking met de 75-jarige Italiaan blijkt verrassend warm en persoonlijk. “Ik zie Briatore echt als een vaderfiguur in de paddock”, aldus Oakes. “We brengen veel tijd samen door. Hij is iemand met wie je goed kunt praten, maar ook iemand die dwars door de onzin heen kijkt. Hij houdt het graag simpel: we zijn hier om te racen.”

Dat Briatore al eerder titels won met het team, zou het hele team vertrouwen en richting geven. “Hij is iemand die zich het lot van het team persoonlijk aantrekt, alsof het zijn eigen team is. Dat probeer ik ook te doen. Het mooie van deze sport is dat het niet alleen om snelheid draait,” besloot Oakes. “Het gaat om visie, strategie en de wil om te winnen. En precies dát proberen we met Alpine weer op de rails te krijgen.”

Lees hier alles over de GP van Saoedi-Arabië

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.