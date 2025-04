George Russell stond dit seizoen al drie keer op het podium. Hoewel zijn Mercedes-bolide misschien niet opgewassen is tegen de MCL39 van McLaren, slaagde hij er vaak genoeg in om het maximale eruit te halen. Zodoende bezet hij in aanloop naar de GP van Saoedi-Arabië de vierde plaats in het kampioenschap, slechts veertien punten verwijderd van kampioenschapsleider Lando Norris. Toch sluit de Brit uit dat hij dit jaar meedoet om de titel.

George Russell werd al eens gevraagd wat er van hem verwacht wordt dit seizoen. Hoewel hij al meerdere keren op het podium stond, wordt hij in de media weinig serieus genomen als titelkandidaat. Eerder gaf hij aan zich niet bezig te houden met meningen van buitenaf, maar inmiddels erkent hij zelf ook dat hij niet om het kampioenschap kan meestrijden – daarvoor zijn beide McLarens te sterk.

‘Houden we niet lang meer vol’

“Ik zou graag zeggen dat ik kans maak op de titel, maar eerlijk gezegd denk ik van niet,” aldus Russell tegenover de media in Bahrein. “McLaren is momenteel gewoon te dominant. We hebben hier in Bahrein gezien wat er gebeurt als ze op hun top presteren,” doelde hij op de feilloze overwinning van Oscar Piastri. De Australiër kwam met een voorsprong van ruim vijftien seconden als eerste over de streep.

“In het ergste geval presteren ze zoals in China en Japan,” vervolgde hij. McLaren verloor de sprintrace in Shanghai aan Ferrari en Lewis Hamilton, maar stond tijdens de hoofdrace weer op zowel de eerste als de tweede plek. In Suzuka tekenden de papaja’s opnieuw voor een dubbel podium, al ging Max Verstappen er met de winst vandoor. “Wij zullen gewoon punten moeten blijven scoren,” besloot Russell. “In Bahrein betekende dat P2 en in Melbourne P3. Ik denk niet dat we dat heel lang kunnen volhouden, maar wie weet.”

