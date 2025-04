Met al drie overwinningen op hun naam is McLaren ook voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië weer de gedoodverfde favoriet. Oscar Piastri hoopt het momentum van zijn dominante zege in Bahrein vast te houden voor het weekend op het Jeddah Corniche Circuit, terwijl Lando Norris zijn pech in Bahrein hoopt achter te laten.

Het raceweekend in Bahrein was wederom een goed weekend voor McLaren. Oscar Piastri ging er dominant met de zege vandoor, terwijl Lando Norris zijn tegenvallende kwalificatie kon goedmaken met een podiumplaats. Norris was zelf na de Grand Prix allesbehalve tevreden met het verloop van het weekend, maar lijkt inmiddels de knop te hebben omgezet.

“Ik ben trots op hoe we het seizoen zijn gestart”, vertelt Norris in een officieel persbericht. Met de Grand Prix van Saoedi-Arabië alweer voor dit weekend op de kalender, had McLaren weinig tijd om van de festiviteiten bij te komen. “We hebben ons succes kunnen vieren, maar konden ook napraten en lering trekken (uit de GP Bahrein, red.) voorafgaand aan de volgende race. Ik voel me goed en kijk ernaar uit om dit weekend weer te gaan racen in Djedda. Het is een snel circuit, en wij hebben ook een snelle auto.”

Goede herinneringen

Kersverse Grand Prix-winnaar Oscar Piastri hoopt natuurlijk het trucje in Saoedi-Arabië te kunnen herhalen, en gaat het weekend met veel zelfvertrouwen tegemoet. “Ik ben erg blij met mijn zege (in Bahrein, red.) en de manier waarop ik deze kon behalen”, steekt de Australiër van wal. “Djedda is een circuit waar ik altijd erg naar uitkijk en goede herinneringen aan heb. Ik wil graag meteen goed van start gaan in Saoedi-Arabië.”

