Oud-Formule 1-coureur Sebastian Vettel prijst de kwetsbaarheid van Lando Norris. De Brit staat erom bekend het boetekleed aan te trekken na een slecht raceweekend, zoals de afgelopen GP Bahrein. Vettel ziet de kwetsbaarheid van de McLaren-coureur niet als een ‘zwak punt’, maar juist als ‘heldhaftig’ en een goede ontwikkeling binnen de huidige generatie coureurs.

“Elke keer als ik één ding goed deed, deed ik twee dingen verkeerd”, was de conclusie van Lando Norris na de GP Bahrein. Het is niet de eerste keer dat de Britse coureur zichzelf de schuld geeft van een tegenvallend raceweekend. Norris staat erom bekend erg streng voor zichzelf te zijn na teleurstellende resultaten.

Sebastian Vettel vindt de kwetsbaarheid van Norris inspirerend. Volgens de viervoudig wereldkampioen laat de Brit daarmee zien dat Formule 1-coureurs ook maar mensen zijn. “Heldenmoed is prima, maar het is ook heldhaftig om over je problemen en zwakke punten te praten”, vertelt de Duitser tijdens een karting-evenement in Saoedi-Arabië. “Ik denk dat het een hele goede ontwikkeling is dat er nu zulke goede rolmodellen zijn in de Formule 1.”

Niet alleen op het vlak van kwetsbaarheid is er volgens de viervoudig wereldkampioen al goede progressie gemaakt binnen de autosport. Ook op het gebied van rivaliteit tussen teamgenoten is er volgens Vettel zeker een stap vooruit gezet. “Wij hadden vroeger ook respect, net als deze generatie coureurs. Maar ik denk dat ze beter dan wij toen onderscheid kunnen maken tussen wat er op de baan gebeurt en wat er buiten de baan gebeurt.”

Geen strijd tussen Norris en Piastri?

Vettel verwacht daarom ook niet dat er een intense strijd tussen McLaren-teamgenoten Norris en Oscar Piastri zal losbarsten. De Australiër bracht het verschil tussen de twee in het coureurskampioenschap terug tot drie punten met zijn zege in Bahrein. “Natuurlijk zoeken mensen altijd naar entertainment, wat prima is en bij de sport hoort, maar ik zie die twee niet echt een hele stroeve samenwerking hebben”, aldus Vettel. “Ik denk dat ze het goed met elkaar kunnen vinden en dat Andrea (Stella, red.) ook in staat is om ze goed te managen.”

