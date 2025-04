Met al drie podiumplaatsen op zijn naam is George Russell uitstekend aan het 2025-seizoen begonnen. Toch wordt Mr. Consistency niet gezien als een serieuze titelkandidaat, zoals Lando Norris, Oscar Piastri en Max Verstappen. Vindt de Mercedes-coureur dat onterecht? ‘Ik zoek niet naar externe erkenning’, bekent Russell.

George Russell is dit seizoen al drie keer op het podium geëindigd, en staat met zes punten achterstand op Max Verstappen vierde in het coureurskampioenschap. Toch wordt de Mercedes-coureur amper in verband gebracht met de titelstrijd van dit jaar. Russell geeft eerlijk toe dat ondertussen wel gewend te zijn.

“De afgelopen drie jaar naast Lewis (Hamilton, red.), werd zowel zijn als mijn naam nooit genoemd als titelkandidaat. We zaten nooit in een positie om voor de titel te kunnen vechten”, legt de Mercedes-coureur uit. “Dit jaar is onze seizoenstart geweldig. Ik denk niet dat we beter hadden kunnen presteren dan we hebben gedaan. Maar we weten ook dat de McLarens enorm sterk zijn, en het gaat een enorme taak zijn voor iedereen om de strijd met ze aan te gaan.”

Erkenning

Ondanks dat de McLarens momenteel aan de leiding gaan in beide kampioenschappen, is ook Max Verstappen nog altijd een titelkandidaat. Vindt Russell het dan echt niet erg dat dat voor hem niet het geval lijkt te zijn? “Om eerlijk te zijn, niet echt”, is de Brit eerlijk. “Ik ben een Formule 1-coureur wiens droom al is uitgekomen. De realiteit is dat als we voor het kampioenschap willen vechten dit jaar, we moeten verbeteren. Ik zoek niet naar externe erkenning. Ik wil gewoon elke weekend racen, presteren en mijn werk doen.”

Naast dat Russell niet wordt gezien als een serieuze titelkandidaat voor het huidige seizoen, doen ook weer de geruchten de ronde dat de Brit moet oppassen om zijn Mercedes-stoeltje niet te verliezen. Volgens meerdere kenners is er namelijk een grote kans dat als Verstappen Red Bull verlaat, hij bij de Duitse renstal aan de slag kan.

