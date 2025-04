Nog voordat Jack Doohan dit jaar zijn officiële debuut maakte bij het team van Alpine, stond de jonge Australiër al onder grote druk. Topadviseur Flavio Briatore haalde Williams-talent Franco Colapinto naar de Alpine-gelederen om Doohan, indien nodig, te kunnen vervangen. Vooralsnog heeft Doohan zijn stoeltje weten te behouden, maar volgens oud-coureur Ralf Schumacher heeft dat vooral te maken met de miljoenen aan sponsorgeld die hij met zich meebrengt.

Met de ervaren Franco Colapinto als test- en reservecoureur verwachtten veel experts dat Jack Doohan slechts een paar Grands Prix voor Alpine zou rijden. Uit interviews bleek dat Flavio Briatore een voorkeur had voor de jonge Argentijn, die vorig jaar al goede punten scoorde namens het team van Williams. Inmiddels zijn er al vijf races verreden in het huidige kampioenschap en doet Jack Doohan nog steeds dienst als vaste coureur naast Pierre Gasly. Ook de vermogende Zuid-Amerikaanse sponsors van Colapinto hebben nog geen wissel kunnen bewerkstelligen. Volgens Ralf Schumacher heeft dat alles te maken met het sponsorgeld dat Jack Doohan zelf in het laatje brengt.

Schumacher: ‘Doohan niet goed genoeg voor Formule 1’

Teambaas Oliver Oakes heeft zijn coureur de afgelopen maanden publiekelijk gesteund en benadrukt dat hij de tijd moet krijgen om te kunnen presteren. Toch meent Schumacher dat Doohan gewoon niet goed genoeg is voor de Formule 1. “Ik wil niet zo hard zijn als Dr. Marko en zeggen dat hij een coureur uit de C-klasse is”, aldus de Duitser in een podcast van Sky Sports. Hij verwees daarmee naar eerdere kritiek van de topadviseur van Red Bull. “Hij is zeker geen C-coureur, hij is heel goed, maar naar mijn mening niet goed genoeg voor de Formule 1.”

LEES OOK: ‘Jack Doohan tot de zomerstop verzekerd van stoeltje bij Alpine’

“Het is natuurlijk nog wat vroeg, en Doohan heeft met Gasly een zeer ervaren teamgenoot, die bovendien al goed is ingeburgerd in het team en steun krijgt”, vervolgde Schumacher. “Daarom is het misschien wat hard en oneerlijk, maar ik zou zeggen dat hij, in vergelijking met de andere rookies, niet echt mee gaat doen voor de titel. Dat gezegd hebbende, denk ik dat hij voorlopig nog niet geruild zal worden. Ik hoor dat Doohan een sponsor heeft ter waarde van tien miljoen euro”, onthulde Schumacher. “Dat moet Colapinto dus ook op kunnen brengen. Daarom kan ik me voorstellen dat Doohan zijn stoeltje nog wel even behoudt, al kan Flavio (Briatore, red.) altijd voor verrassingen zorgen.”

Lees hier alles over de GP van Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.