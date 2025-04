Naar verluidt hoeft Jack Doohan voorlopig niet te vrezen voor zijn Formule 1-stoeltje bij Alpine. De jonge Australiër zou volgens verschillende bronnen tot aan de zomerstop veilig zitten bij de Franse renstal. Na een aantal matige prestaties in de openingsraces van het seizoen liet hij afgelopen weekend in Bahrein goede dingen zien – ware het niet dat een ongelukkig getimede pitstop roet in het eten gooide.

De 22-jarige Doohan, die dit jaar zijn debuutseizoen beleeft in de koningsklasse, stond al onder zware druk nog vóór hij een meter had gereden. De komst van het veelbelovende Argentijnse talent Franco Colapinto – binnengehaald met hulp van topadviseur Flavio Briatore – wakkerde geruchten aan over een vroege coureurswissel. Er werd zelfs gefluisterd dat Doohan slechts een contract zou hebben tot de Grand Prix van Miami, met prestatieclausules die Alpine de mogelijkheid gaven hem vroegtijdig te vervangen.

Toch lijkt dat scenario voorlopig van de baan. Het Duitse Auto Motor und Sport meldt dat Doohan zijn stoeltje tot aan de zomerstop heeft veiliggesteld. Dat zou betekenen dat hij tot en met de GP van Hongarije – begin augustus – niet hoeft te vrezen voor zijn plek. Mocht Alpine alsnog Colapinto in de auto willen zetten, dan zou dat tijdens het raceweekend op Zandvoort moeten gebeuren.

Complimenten van het team

Jack Doohan kende een moeizame seizoensstart, met zware crashes in zowel Australië als Japan. Daarbij kon hij zijn teamgenoot Pierre Gasly tot nu toe nog niet de baas. De Fransman haalde in Bahrein met een zevende plaats de eerste punten van het jaar binnen voor Alpine. Desalniettemin was het team tevreden over beide coureurs na deze vierde krachtmeting in Sakhir. Doohan kwalificeerde zich immers als elfde en liet in de openingsfase van de race zien dat hij over veel tempo beschikt.

“Hij (Doohan, red.) heeft dit weekend goed werk geleverd”, reageerde teambaas Oliver Oakes tegenover de media in Bahrein. “In Japan was het lastig, maar in Bahrein zagen we echt vooruitgang. In Q2 scheelde het slechts een halve tiende of hij was doorgestroomd naar de top tien – dat was jammer. Maar in de race werd duidelijk dat hij zich echt kan meten met het middenveld”, aldus Oakes, doelend op teams als Haas en Aston Martin.

