Lando Norris speelde zichzelf afgelopen weekend aardig in de kijker. Niet omdat hij op feilloze wijze de GP van Bahrein won – iets wat zijn teamgenoot wél klaarspeelde – maar omdat hij opvallend veel zelfkritiek uitte. Na een mislukte kwalificatie en een race die bol stond van kleine foutjes, sloeg de twijfel toe bij de McLaren-coureur. Voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve zag hoe Norris bezweek onder de druk.

Op zijn Instagram-pagina nam Villeneuve de afgelopen GP van Bahrein onder de loep. Oscar Piastri verzekerde zich tijdens zijn vijftigste race in de Formule 1 op koelbloedige wijze van de overwinning, maar Lando Norris liet het afweten op de derde plaats. Toegegeven, het podium bereiken vanaf P6 is op zich geen slechte prestatie, al was McLaren voorafgaand aan de race de gedoodverfde favoriet in Bahrein. Alle resultaten onder een één-tweetje wijzen op fouten bij de papaja’s.

“Het was een heel andere race dan in Suzuka,” begon Villeneuve. “Oscar Piastri, de grote meester van het weekend, zette de kwalificatie naar zijn hand en controleerde de race – in tegenstelling tot zijn teamgenoot, die leek te bezwijken onder de druk.” Villeneuve ging verder over de laatste races van Norris: “Het lijkt dit jaar een rode draad te zijn; kleine foutjes hier en daar die bij elkaar opgeteld heel kostbaar blijken. Norris is er weliswaar in geslaagd de leiding in het kampioenschap vast te houden, maar hij moet oppassen – Piastri zit hem op de hielen.”

Foutjes van Norris

Villeneuve doelde onder meer op de ‘valse start’ van Norris; de 25-jarige Brit had zijn MCL39 bij aanvang van de race verkeerd op de plaatsaanduiding geparkeerd. Niet veel later verloor hij kostbare tijd achter Ferrari-coureur Charles Leclerc, waardoor hij uiteindelijk ronden tekortkwam om George Russell nog in te halen. De Mercedes-coureur eindigde voor de derde keer dit jaar op het podium.

Het is allicht beter dan de situatie bij Red Bull, waar na de GP van Bahrein de noodtoestand werd uitgeroepen. Villeneuve is van mening dat de prestaties van de Oostenrijkers weleens een ‘trend voor de rest van het seizoen’ kunnen worden. Beide coureurs eindigden – voor het eerst in lange tijd – slechts in de punten, maar regerend kampioen Max Verstappen kwam niet verder dan P6. Tsunoda scoorde op P9 zijn eerste punten voor het hoofdteam. “Verstappen bewees dat er duidelijke grenzen zitten aan de RB21,” besloot Villeneuve.

