Sir Jim Ratcliffe, CEO van INEOS, wil dat data-analist Michael Sansoni van Mercedes de overstap maakt naar Manchester United. Als eigenaar van de gevallen grootmacht wil hij een inhaalslag maken met kennis uit de Formule 1. Dat is niet zonder reden: op het gebied van data verkeert de club volgens de invloedrijke Britse ondernemer in de vorige eeuw.

De Britse krant Daily Mail meldt dat Manchester United in vergevorderde onderhandelingen is om Michael Sansoni over te nemen van Mercedes. Sansoni werkt als senior performance simulation engineer bij het Formule 1-team en is verantwoordelijk voor het optimaliseren van de prestaties van coureurs zoals George Russell en Andrea Kimi Antonelli.

Jim Ratcliffe wil zijn expertise in datagedreven prestatieanalyse naar de voetbalwereld brengen. Dat de CEO van INEOS zijn pijlen heeft gericht op het Mercedes-kopstuk is niet verrassend, aangezien hij mede-eigenaar is van het team uit Brackley. Sansoni verlaat later dit jaar de Formule 1 en zou met een overstap naar de Rode Duivels behouden blijven voor INEOS. Bij Manchester United kijkt men met bewondering naar clubs zoals Brentford en Brighton & Hove Albion, die met behulp van data boven verwachting presteren in de Premier League.

Vorige eeuw

INEOS is niet alleen minderheidsaandeelhouder in Manchester United, maar ook sterk betrokken bij topsport via samenwerkingen met zowel Mercedes-AMG Petronas als het wielerteam INEOS Grenadiers. Het werk van de voetbalclub op de transfermarkt is al meer dan tien jaar hun achilleshiel. De Premier League is sinds 2013 niet meer gewonnen, ondanks dat er meer dan een miljard is uitgegeven aan nieuwe spelers.

Tegenover United We Stand sprak Ratcliffe over zijn ambitie op het gebied van data-analyse en nam hij geen blad voor de mond wat betreft de huidige situatie van de club. “Totdat we net zo goed zijn als iedereen in de wereld, dan is het niet goed genoeg voor Manchester United. We moeten de beste werving ter wereld hebben. Data-analyse gaat gepaard met werving. Het bestaat hier niet echt. We zijn hier nog steeds in de vorige eeuw met data-analyse”, zei hij. “Er is een enorme hoeveelheid nuttige gegevens die we kunnen halen uit data-analyse en we zitten hier in de ‘zeer slechte’ categorie met data-analyse. Deze dingen gebeuren niet van de ene op de andere dag.”

