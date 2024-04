Ted Toleman, oprichter van het gelijknamige Toleman Formule 1-team, is woensdag 10 april overleden. De Britse zakenman was gek op de autosport en stond tussen 1981 en 1985 aan de start van 70 Grand Prix. Uiteraard gaat hij ook de boeken in als de teambaas die Ayrton Senna naar de koningsklasse van de sport bracht.

Zijn familie laat in een statement weten dat Ted Toleman “een echte avonturier” was. De Brit was verslaafd aan snelheid en won in zijn leven meerdere powerboat-kampioenschappen. Daarnaast heeft hij ook meegedaan aan onder andere de 24 uur van Le Mans en de Dakar Rally. Toleman leed al langere tijd aan een ernstige ziekte en kwam woensdag op 86-jarige leeftijd te overlijden.

Het Formule 1-team van Ted Toleman heeft in vijf jaar tijd een aantal keer op het podium gestaan, met als beste resultaat een tweede plek op de straten van Monaco in 1984. Niemand minder dan een jonge Ayrton Senna, de master of Monaco, zat toen achter het stuur van de Toleman-Hart TG184. Senna bracht het team naar de zevende plaats in het kampioenschap, de hoogste eindnotering tot dan toe.

Na 1985 werd het team overgenomen door kledingmerk Benneton, later Renault. Na een lange lijn van evoluties en naamswijzigingen kennen we het tegenwoordig als Alpine.

