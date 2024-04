In de rubriek ‘Coureurs van toen’ duikt FORMULE 1 Magazine elke donderdag in de archieven van de sport, op zoek naar bijzondere verhalen uit het verleden. Vandaag in deel 5: Carlos Reutemann, de laatste Argentijnse Grand Prix-winnaar ooit en man met vele talenten.

‘Lole’ noemden ze hem liefkozend in eigen land, de man die deze week op 12 april zijn 82e levensjaar had kunnen vieren. Hij overleed echter in de zomer van 2021 aan diverse interne bloedingen en andere kwalen die hem fataal werden. Daarmee kwam een abrupt einde aan een kleurrijk en veelzijdig leven. Zowel op als naast de baan deed dat leven Carlos Reutemann als een winnaar in de geschiedenisboeken belanden.

Succesvol Formule 1-coureur, succesvol rallycoureur, succesvol politicus; de Argentijn was het allemaal. Maar toch, het ontbreken van een wereldtitel was voor hem voor altijd een smet op zijn verder puike loopbaan in de autosport. Dicht bij het summum der dingen, namelijk een wereldtitel in de F1, zat hij zeker. In 1981 liep hij namens Williams het kampioenschap op een haar na mis. De eerder nog in de titelstrijd leidende Reutemann eindigde in de slotrace met een kapotte versnellingsbak slechts als achtste en moest de titel aan Nelson Piquet laten.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Carlos Reutemann probeert Jacques Laffite in te halen in de Tarzanbocht tijdens de Grand Prix van Nederland in Zandvoort op 30 augustus 1981. De Fransman vliegt even later door de lucht, de Argentijdn zelf valt uit met een kapotte wielophanging. FOTO: Motorsport Images

In drie anderen jaren eindigde hij als derde in de titelstrijd (1975 met Brabham, 1978 met Ferrari en 1980 met Williams). Te vieren viel er echter genoeg voor Reutemann, zoon van een Argentijnse vader en Italiaanse moeder. Hij won 12 Formule 1-races en stond tientallen keren op het podium. De laatste race die hij won, was de Grand Prix van België in 1981. Geen enkele Argentijn wist na hem nog in de F1 te winnen.

In de rallysport was hij tijdens en na zijn Formule 1-loopbaan ook flink actief. Hij was daarmee een voorloper van bijvoorbeeld Kimi Räikkönen. Die begaf zich als voormalig F1-coureur enkele decennia later dat wereldje, eentje waarin Reutemann een gewaardeerd en gelauwerd coureur was.

Succes vierde de man met vele talenten vervolgens op latere leeftijd ook nog, maar dan in de politieke arena. Reutemann, van wie veel Argentijnen hoopten dat hij aan presidentsverkiezingen zou meedoen, zat lange tijd in de nationale politiek. Bijvoorbeeld als gouverneur van zijn eigen provincie Santa Fe, en senaats- en parlementslid. Hij overleed op 7 juli 2021, op 79-jarige leeftijd.

Carlos Reutemann op latere leeftijd, nadat hij de Argentijnse politiek in was gegaan. FOTO: Motosport Images